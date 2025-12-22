Globo já defende o impeachment de Alexandre de Moraes; vídeo

247 – A Rede Globo passou a vocalizar, ainda que de forma indireta, a defesa do impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Em comentário exibido na rádio CBN, os jornalistas Merval Pereira e Carlos Alberto Sardenberg classificaram como “gravíssima” a revelação de supostas relações do magistrado com o Banco Master, apontando uma crise de credibilidade no Supremo e afirmando que a situação exige um limite institucional.

O comentário teve como base reportagem da jornalista Malu Gaspar, do jornal O Globo, segundo a qual Alexandre de Moraes teria mantido ao menos cinco contatos — incluindo telefonemas e um encontro presencial — com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, para tratar de temas de interesse do Banco Master, controlado por Daniel Vorcaro.

“Bom, Merval, a nossa colega Malu Gaspar publicou no blog dela que o ministro Alexandre de Moraes teve pelo menos cinco encontros com o presidente do Banco Central, o Galípolo, para encontros nos quais o ministro Moraes falou ou fez pressão a favor do Banco Master. Merval, é bastante grave, né?”, afirmou Carlos Alberto Sardenberg na abertura do comentário.

Merval Pereira respondeu de forma ainda mais contundente. “É gravíssimo, é gravíssimo. É gravíssimo e isso tem que ter um limite, tem que ter um fim. Porque a cada revelação que aparece sobre interesses privados envolvendo decisões do Supremo perde-se a credibilidade, o Supremo vira um objeto de desconfiança do cidadão”, disse.

Bomba! Globo já defende o impeachment de Alexandre de Moraes, num diálogo entre Carlos Alberto Sardenberg e Merval Pereira. pic.twitter.com/Hw5q6UQR6h — Leonardo Attuch (@AttuchLeonardo) December 22, 2025

Na sequência, Merval foi além e associou diretamente as denúncias à permanência de Moraes no cargo. “Na medida que o ministro Alexandre Moraes não nega oficialmente, formalmente, que a sua mulher recebeu mais de 30 milhões de reais no ano, 50 milhões, para trabalhar pelo Banco do Borgaro, que ele ligou cinco vezes e convocou o presidente do Banco Central uma vez para um encontro pessoal, presencial, para trabalhar a favor do Banco do Borgaro, isso vira uma coisa absurda, vira uma razão de vítima, vira uma crise política”, afirmou.

O comentarista prosseguiu dizendo que o ministro “tem que se pronunciar, tem que provar que não é verdade, tem que recusar isso de maneira veemente”, sob pena de “perder completamente a credibilidade” diante da divulgação dos fatos.

Sardenberg destacou ainda que tanto Alexandre de Moraes quanto Gabriel Galípolo foram procurados por Malu Gaspar antes da publicação da reportagem, mas optaram por não comentar. “Ela obviamente, com o seu profissionalismo, procurou tanto o ministro Alexandre de Moraes quanto o presidente do Banco Central para comentar essas informações e nenhum dos dois quis comentar”, disse.

Merval Pereira fez questão de reforçar a credibilidade da jornalista do Globo. “A Malu tem uma tradição de bem informar, ela é uma jornalista muito bem informada, muito séria. E ela não publica coisas levianas”, afirmou. Segundo ele, as informações sobre os valores pagos pelo Banco Master ao escritório da esposa do ministro foram publicadas “com detalhes” e “não foram refutadas por ninguém”.

O tom adotado pelos dois principais comentaristas políticos da Globo foi interpretado, nos bastidores de Brasília, como um endosso explícito à tese de que o caso ultrapassou o campo da controvérsia jornalística e ingressou no terreno de uma crise institucional com potencial de resultar em um pedido de impeachment no Senado.

Ao tratar o episódio como uma ameaça direta à credibilidade do Supremo e afirmar que “isso tem que ter um fim”, Merval Pereira sinalizou que, para o grupo Globo, a permanência de Alexandre de Moraes no cargo passou a ser vista como politicamente insustentável caso ele não apresente uma resposta pública considerada convincente.