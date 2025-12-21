Lauro Jardim revela que o patrimônio da esposa de Alexandre de Moraes saltou de R$ 24 milhões para R$ 79,7 milhões em um ano

247 – O jornalista Lauro Jardim, colunista do Globo, publicou duas notas, neste domingo, revelando dados fiscais e patrimoniais de Viviane Barci, esposa do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que entrou no radar da mídia após a revelação de um contrato com o Banco Master, com pagamentos mensais de R$ 3,6 milhões mensais e R$ 179 milhões ao todo.

Na primeira nota, Lauro Jardim revelou que Viviane Barci registrou, em 22 de setembro deste ano, um novo escritório de advocacia, o Barci e Barci. “Coincidentemente, foi no mesmo dia em que o governo Donald Trump estendeu ao Lex Instituto de Estudos Jurídicos os efeitos da Lei Magnitsky, na qual ela e Moraes já estavam, então incluídos", escreveu o jornalista. “O Lex, dono de dez imóveis, é uma empresa de Viviane e dos filhos", prosseguiu.

Na segunda nota, o jornalista afirmou que a sócia de Viviane no escritório é Giuliana, filha do casal, e também revelou os dados fiscais e patrimoniais da esposa de Alexandre de Moraes. “Em 2024, na distribuição de lucros do Barci de Moraes, coube a Viviane a quantia de R$ 57 milhões. Seu patrimônio pessoal entre 2023 e 2024 passou de R$ 24 milhões para R$ 79,7 milhões", escreveu Lauro Jardim.