'Caso Master-Viviane de Moraes põe STF sob suspeita', diz Liana Cirne

247 - A vereadora e jurista Liana Cirne Lins avaliou, em entrevista à TV 247, que o contrato firmado entre o Banco Master, alvo de operação da PF por suspeitas de operações irregulares e liquidado pelo Banco Central, e o escritório de advocacia da esposa do ministro Alexandre de Moraes, Viviane Barci de Moraes, atinge diretamente a credibilidade do Supremo Tribunal Federal (STF) e alimenta desconfianças sobre a imparcialidade da Corte.

Para ela, o volume de recursos envolvidos e o caráter genérico da prestação de serviços colocam o Judiciário “sob suspeita” em um momento de tensão institucional. A vereadora afirmou que o caso não se limita a um debate corporativo, mas alcança o núcleo de confiança do sistema de Justiça.

“A notícia de que a esposa do ministro Alexandre de Moraes tem um contrato com o Banco Master, em que o banco paga honorários de R$ 3.600.000 por mês, totalizando um contrato superior a R$ 100 milhões por defesas genéricas, um contrato de prestação de serviços genéricos, nenhuma defesa factual, realmente levanta suspeitas gravíssimas sobre quão escusas podem ser essas relações entre o Banco Master e membros do Supremo Tribunal Federal, em especial o ministro Alexandre de Moraes”, afirmou.

Segundo Liana, a combinação entre contrato bilionário em potencial, escopo amplo e envolvimento direto de familiares de um ministro do STF com um banco sob investigação cria uma situação de desgaste institucional. “Isso é extremamente perigoso num momento em que o ministro Alexandre de Moraes atrai para si toda a figura do homem que defende a democracia e combate o golpismo”, avaliou. Assista: