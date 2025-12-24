TV 247 logo
      Os detalhes do término de Paolla Oliveira e Diogo Nogueira

      Os detalhes do término de Paolla Oliveira e Diogo Nogueira (Foto: Reprodução / Instagram)

      247 - O casal formado pela atriz Paolla Oliveira e pelo sambista Diogo Oliveira anunciou, na última segunda-feira (22), o fim da relação que durou quase cinco anos. A confirmação foi feita por ambos nas redes sociais, em um comunicado conjunto que surpreendeu fãs e internautas. As informações sobre os bastidores da separação foram apuradas inicialmente pela colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, que também ouviu pessoas próximas ao casal.

      No comunicado, Paolla e Diogo destacaram que a decisão foi construída de forma madura e sem rupturas abruptas. “Foram quase cinco anos de uma história que agora chega a um final feliz, não como nos contos, mas como foi tudo na nossa vida: real, intenso e cheio de amor. As relações se transformam e, portanto, não houve um único motivo, nem um rompimento brusco, o que existiu foi conversa, respeito e maturidade”, afirmaram. A declaração buscou dar um tom de serenidade ao anúncio, ainda que a separação tenha mobilizado grande repercussão nas redes.

      Apesar da postura discreta, surgiram especulações sobre possíveis razões para o término. Segundo apuração de Fábia Oliveira, um dos pontos de tensão poderia estar relacionado ao desejo de Diogo de ampliar a família. A jornalista relembra que a atriz já afirmou publicamente não ter planos de ser mãe, enquanto pessoas próximas ao casal relatam que o cantor manifestava vontade de ter mais um filho. “O que amigos da atriz e do cantor contam é que ele andava um pouco chateado porque queria ter mais um filho, mas Paolla ficava sempre adiando a maternidade”, escreveu Fábia. Ainda assim, a própria colunista reforça que essa não teria sido, por si só, a causa determinante da separação, considerando que a decisão teria sido fruto de um conjunto de fatores.

      Outro elemento que teria influenciado o momento da divulgação, segundo o jornalista Lucas Pasin, também do Metrópoles, foram compromissos publicitários. O casal mantinha contratos com marcas de grande visibilidade, o que pode ter adiado o anúncio oficial. Pasin afirma que acordos comerciais relevantes “teriam dificultado uma comunicação antecipada da separação”. Entre as campanhas recentes, destaca-se uma ação da Havaianas lançada em outubro de 2024, pela qual Paolla e Diogo receberam cerca de R$ 6 milhões, conforme noticiado pelo BP Money. A permanência do casal como imagem conjunta das marcas teria exigido discrição enquanto os contratos ainda estavam em vigência.

      A repercussão do término ultrapassou o círculo de fãs tradicionais e chegou até a atriz e influenciadora Julia Lorio, que viralizou anteriormente ao brincar que desejava ser “marmita” do casal. Ao comentar o fim da relação, Julia adotou um tom conciliador e desejou felicidade aos dois. “Não! Que sejam felizes! Se foi o melhor para todos, que sejam felizes. Não tem problema! Que tudo fique de bem”, disse ela em vídeo publicado nas redes sociais. No ano passado, a criadora de conteúdo havia emocionado seguidores ao compartilhar a reação bem-humorada de Paolla e Diogo ao seu vídeo, o que acabou aproximando ainda mais o trio do público.

      Embora o anúncio tenha sido feito de forma amigável, o término marca o encerramento de uma das relações mais acompanhadas da internet nos últimos anos. Paolla Oliveira e Diogo Oliveira sempre compartilharam momentos de parceria, bastidores das carreiras e demonstrações públicas de afeto, o que ajudou a consolidar a imagem de casal admirado pelo público. Agora, ambos seguem caminhos individuais, reforçando que a decisão foi tomada com diálogo e respeito mútuo.

