Guinness reconhece o Réveillon de Copacabana como o maior do mundo

247 - O Rio de Janeiro passou a integrar oficialmente a lista de grandes feitos globais ao receber o título de maior réveillon do mundo. A marca foi alcançada com a celebração realizada na Praia de Copacabana, que reuniu cerca de 2,5 milhões de pessoas e consolidou a capital fluminense como referência internacional nas festas de virada do ano.

O reconhecimento foi concedido pelo Guinness World Records, durante uma cerimônia realizada no palco principal do evento, na orla de Copacabana, na Zona Sul da cidade. Na ocasião, uma representante oficial da instituição entregou ao prefeito Eduardo Paes a placa que certifica o título inédito.

A certificação foi resultado de um processo detalhado de análise e validação conduzido pelo Guinness World Records, que considerou critérios como o número de participantes, a dimensão territorial do evento, a programação artística e a relevância cultural da celebração. O réveillon carioca é conhecido mundialmente por atrair visitantes de diversas regiões do Brasil e do exterior, transformando a orla em um grande espetáculo que combina música, diversidade cultural e uma tradicional queima de fogos.

Responsável por conduzir a validação, a jurada Camila Borenstain explicou ao jornal O Globo que a categoria foi criada especificamente para o evento do Rio, já que não havia um recorde anterior semelhante. Segundo ela, o levantamento internacional indicou que a capital fluminense superou grandes festividades realizadas em diferentes países. “Criamos uma categoria nova com base em pesquisas sobre eventos de grande porte em diferentes países. O número mínimo a ser alcançado de público era de 2 milhões. A prefeitura, porém, conseguiu comprovar um total ainda maior, de 2,5 milhões de pessoas".

Camila detalhou que a certificação exigiu o envio de uma ampla documentação por parte dos organizadores, incluindo informações da rede hoteleira, dados de ocupação da praia e relatórios oficiais das forças de segurança. “Foram enviados dados de todas as hotelarias da região, para que pudéssemos avaliar a quantidade de pessoas que estavam no Rio de Janeiro. Também recebemos a planta da praia, o que permitiu analisar a organização do evento, a dimensão da área e o número de metros quadrados por pessoa. Além disso, houve relatórios oficiais da prefeitura, com números baseados no monitoramento policial”, explicou.

Ela acrescentou que depoimentos também fizeram parte do processo de verificação. “Tivemos ainda relatos de pessoas que participaram do recorde no réveillon do ano passado, incluindo profissionais envolvidos na montagem das estruturas, que falaram sobre a previsibilidade do público. Foram várias evidências analisadas até chegarmos ao resultado final”, concluiu.

Ao receber a placa do Guinness, o prefeito Eduardo Paes (PSD) comentou o reconhecimento em tom bem-humorado, ampliando simbolicamente a dimensão do feito. “O Rio vai entrar no livro como o maior do mundo, mas é o maior réveillon das galáxias. Não é só do planeta Terra. Já conversei com o pessoal de Marte, da Lua, de Saturno e de Netuno: não há réveillon em nenhum planeta, em nenhuma galáxia, que tenha o tamanho do réveillon do Rio hoje em dia”, declarou.

Fundado em 1955, o Guinness World Records é reconhecido internacionalmente como a principal autoridade na certificação de recordes mundiais. A instituição documenta feitos extraordinários em áreas como cultura, ciência, esportes, entretenimento e grandes eventos, adotando processos rigorosos de verificação para assegurar a credibilidade e o reconhecimento oficial de cada título concedido.