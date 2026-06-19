Chanceler italiano reage a Trump e cancela viagem aos EUA

247 - O chanceler italiano, Antonio Tajani, cancelou uma viagem oficial aos Estados Unidos após declarações atribuídas ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a primeira-ministra Giorgia Meloni, em um episódio que abriu nova crise diplomática entre Roma e Washington.

O ministro europeu tinha reuniões marcadas para os dias 21 e 22 de junho com o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio. O ministro das Relações Exteriores da Itália afirmou que decidiu suspender a agenda em reação ao teor das falas atribuídas a Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos.

“As graves e ofensivas palavras do presidente Trump em relação à presidente do Conselho Giorgia Meloni ofendem toda a Itália. Por este motivo, decidi cancelar a minha visita aos Estados Unidos prevista para os próximos dias 21 e 22 de junho”, declarou Tajani.

A controvérsia começou após uma entrevista de Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos, à emissora italiana La7 TV. De acordo com a tradução divulgada pelo canal, Trump disse que Meloni teria “implorado” para tirar uma foto com ele durante a recente cúpula do G7, realizada na França, e que aceitou o pedido porque sentiu pena dela.

A fala provocou reação imediata do governo italiano. Em vídeo publicado na rede social X na manhã desta sexta-feira, Giorgia Meloni negou de forma categórica a versão atribuída a Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos, e classificou as alegações como falsas.

“As declarações de Donald Trump são completamente inventadas. Francamente, estou chocada. Não sei por que o presidente dos Estados Unidos se comporta dessa maneira com seus próprios aliados, e não é a primeira vez que isso acontece”, afirmou a premiê.

A decisão de Tajani elevou o tom da resposta italiana e transformou a divergência em um gesto diplomático formal. Ao cancelar a viagem aos Estados Unidos, o chanceler indicou que o governo de Roma interpreta o episódio como uma ofensa à chefe de governo e ao país.

O caso também expõe um desgaste entre Donald Trump e Giorgia Meloni, que já mantiveram uma relação política marcada por proximidade no cenário internacional. A nova crise surge logo após a cúpula do G7, evento que havia criado expectativa de reaproximação entre Washington e parceiros europeus.