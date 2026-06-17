Trump ironiza G7 e diz: "eu sou o chefe" (vídeo)

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chamou atenção ao entrar em uma reunião com líderes mundiais durante a cúpula do G7, realizada nesta quarta-feira (17), em Évian, no leste da França, ao afirmar em tom de brincadeira: “Eu sou o chefe”, provocando risos entre participantes do encontro.

A cena ocorreu quando todos os chefes de Estado já estavam acomodados na sala e Trump chegava para ocupar seu assento. Antes de se sentar, o presidente norte-americano parou no meio da mesa, diante da imprensa, e fez a declaração irônica.

O comentário arrancou risadas de alguns dos presentes, incluindo o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz. O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, por outro lado, apareceu inicialmente com expressão séria, até ser cumprimentado por Trump, que se sentaria ao seu lado.

O presidente da França, Emmanuel Macron, anfitrião da cúpula, também estava próximo de Trump. Macron conduzia o momento em que a imprensa deixaria o recinto, mas acabou tendo o protagonismo interrompido pelo norte-americano, que se dirigiu aos jornalistas e afirmou: “Gostariam de ficar para a reunião? Por mim, tudo bem”.

A cúpula do G7 reuniu lideranças de alguns dos principais países industrializados do mundo. Além de Trump, Macron, Starmer e Merz, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também participou do encontro.

Nas imagens registradas no local, Lula aparece escrevendo algo no momento em que Trump entra na sala. O presidente brasileiro não demonstra reação visível à chegada do líder norte-americano nem à frase que provocou risos entre parte dos presentes.

O episódio ocorreu em meio às atividades da reunião de líderes do G7, grupo formado por Estados Unidos, França, Alemanha, Reino Unido, Canadá, Itália e Japão, com participação de convidados internacionais em determinadas agendas. A fala de Trump, embora feita em tom descontraído, ganhou repercussão pela forma como o presidente norte-americano ocupou a cena diante dos demais líderes e da imprensa.