Lula e Trump se cumprimentam em evento do G7 na França

247 - Os presidentes Lula (PT) e Donald Trump se cumprimentaram na noite de terça-feira (16), durante um evento social da cúpula do G7, realizado em Évian-les-Bains, na França. O encontro informal ocorreu após um concerto promovido pelo presidente francês, Emmanuel Macron, no hotel que recebe a reunião dos líderes internacionais, relata o Metrópoles.

De acordo com assessores de Lula, o cumprimento entre o presidente brasileiro e o presidente dos Estados Unidos não foi registrado em foto ou vídeo. Depois do concerto, os dois seguiram para um jantar de gala oferecido por Macron aos participantes da cúpula.

Mais cedo, durante a tradicional “foto de família” dos líderes presentes ao encontro do G7, Lula e Trump chegaram a passar próximos um do outro, mas não houve interação naquele momento. A aproximação ocorreu apenas mais tarde, no evento social organizado pela Presidência francesa.

Integrantes do Palácio do Planalto afirmaram que não houve pedido formal para uma reunião bilateral entre Lula e Trump, nem por parte do governo brasileiro, nem por parte dos Estados Unidos. A avaliação no entorno do presidente é que uma nova conversa formal entre os dois líderes não teria, neste momento, razão prática.

Segundo auxiliares do governo brasileiro, o grupo criado durante a visita de Lula à Casa Branca, em maio, ainda está em fase de discussões. Por isso, a interlocução entre Brasil e Estados Unidos segue concentrada nesse canal de trabalho, sem previsão de uma nova reunião bilateral entre os presidentes durante a cúpula do G7.

O cumprimento, embora breve e sem registro visual, ocorreu em meio à agenda diplomática do encontro, que reúne líderes de grandes economias e convidados internacionais para discutir temas globais. A presença de Lula no evento reforça a participação do Brasil nas conversas multilaterais realizadas à margem da cúpula na França.