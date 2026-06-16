Lula e Trump não interagem no G7 (vídeo)

247 - O presidente Lula (PT) e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não interagiram durante os preparativos para a "foto de família" com líderes participantes do G7, em Évian, na França, nesta terça-feira (16), segundo vídeo compartilhado nas redes sociais que mostra Lula ao lado de Emmanuel Macron enquanto Trump conversa com outros chefes de Estado.

Nas imagens divulgadas nas redes sociais, Lula chega ao local acompanhado do presidente francês e cumprimenta lideranças como António Costa, presidente do Conselho Europeu, e Keir Starmer, primeiro-ministro do Reino Unido. Trump, por sua vez, aparece conversando com outros dirigentes e não cumprimenta o presidente brasileiro no momento registrado.

Após a foto oficial, o vídeo mostra Trump sendo chamado por Macron para acompanhá-lo. O presidente dos Estados Unidos passa à frente de Lula sem cumprimentá-lo, enquanto o presidente brasileiro conversa com Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia.

Lula defende soberania e cooperação internacional

Lula participou nesta terça-feira de uma reunião ampliada do G7, no painel “Firmar novas parcerias e reconstruir a solidariedade internacional”. Em seu discurso, o presidente brasileiro enviou um recado a Trump, ainda que sem citá-lo diretamente, ao afirmar que o combate ao crime organizado deve respeitar a soberania dos Estados e ser conduzido por meio da cooperação internacional.

Diante de líderes internacionais, incluindo Donald Trump, Lula defendeu uma resposta articulada contra o narcotráfico, a lavagem de dinheiro e o tráfico de armas. O presidente associou o enfrentamento aos crimes transnacionais à agenda global de desenvolvimento e à necessidade de cooperação entre países.

Crítica ao protecionismo

O presidente brasileiro também criticou o “protecionismo e unilateralismo” nas relações comerciais entre países. A fala ocorreu em meio às ameaças de um novo tarifaço dos Estados Unidos contra o Brasil.

A participação de Lula no G7 ocorreu em um contexto de tensão comercial e diplomática, marcado por divergências sobre soberania, cooperação internacional e política tarifária.