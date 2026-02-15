China amplia isenção de visto para Canadá e Reino Unido até o fim de 2026

247 - A China anunciou a ampliação de sua política de isenção de vistos para cidadãos do Canadá e do Reino Unido, em iniciativa voltada a facilitar o fluxo internacional de viajantes e fortalecer laços bilaterais. A decisão foi divulgada oficialmente pelas autoridades chinesas e passa a valer a partir de 17 de fevereiro de 2026.

Com a nova regra, cidadãos canadenses e britânicos que possuam passaporte comum poderão entrar na China sem necessidade de visto prévio e permanecer no país por até 30 dias consecutivos. A isenção contempla viagens com finalidade comercial, turística, visitas a familiares ou amigos, intercâmbio e também trânsito internacional.

O comunicado detalha ainda que “Os portadores de passaportes comuns dos dois países podem entrar na China sem visto e permanecer por até 30 dias para fins comerciais, turísticos, visitas a familiares/amigos, intercâmbio e trânsito. A política estará em vigor até 31 de dezembro de 2026.”

A ampliação da política de facilitação migratória ocorre em um contexto de retomada gradual da mobilidade internacional e de esforços do governo chinês para estimular o turismo, os negócios e os intercâmbios acadêmicos e culturais. Especialistas avaliam que a flexibilização pode impulsionar o setor aéreo, a hotelaria e o comércio, além de fortalecer a cooperação econômica com dois importantes parceiros do Ocidente.

Embora dispense o visto, a entrada continua sujeita às regras migratórias chinesas, incluindo apresentação de documentação válida, comprovação de meios de subsistência e respeito ao prazo máximo de permanência. Ultrapassar o limite de 30 dias ou exercer atividades não autorizadas pode resultar em penalidades previstas na legislação local.

A expectativa é que a iniciativa aumente o número de visitantes do Canadá e do Reino Unido ao longo de 2026, reforçando a estratégia chinesa de ampliar conexões internacionais e dinamizar setores estratégicos da economia por meio da facilitação de viagens.