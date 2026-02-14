China anuncia tarifa zero para importações de 53 países africanos

247 - A China passará a aplicar tarifa zero sobre importações provenientes de 53 países africanos com os quais mantém relações diplomáticas. A medida entrará em vigor em 1º de maio deste ano, segundo informou a mídia chinesa neste sábado, em Pequim.

De acordo com a agência Reuters, que cita reportagem da televisão chinesa, a decisão faz parte de um esforço mais amplo de Pequim para fortalecer laços econômicos com o continente africano e ampliar o fluxo comercial entre as partes.

Conforme a emissora, além da isenção tarifária, o governo chinês continuará a impulsionar negociações e a assinatura de acordos de parceria econômica conjunta com países africanos. A iniciativa busca consolidar a cooperação bilateral e criar condições mais favoráveis para o comércio.

A China também pretende expandir o acesso de produtos africanos ao seu mercado interno por meio de mecanismos considerados aprimorados, como o chamado “canal verde”, ferramenta destinada a facilitar e agilizar processos de exportação. O objetivo é ampliar a presença de mercadorias africanas na segunda maior economia do mundo.

A medida reforça a estratégia chinesa de aprofundar relações comerciais com a África, região que tem ganhado relevância nas cadeias globais de suprimentos e no comércio internacional. A iniciativa pode representar uma oportunidade significativa para exportadores africanos ampliarem sua participação no mercado chinês.