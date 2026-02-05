Investimento chinês no exterior atinge maior nível desde 2018 em 2025, puxado por energia e matérias-primas

247 – O investimento chinês no exterior cresceu 18% em 2025 e alcançou US$ 124 bilhões, no maior patamar desde 2018, impulsionado sobretudo por projetos em energia e commodities. Os dados constam do China Cross-Border Monitor, relatório conduzido pela consultoria independente Rhodium Group.

As informações foram divulgadas pelo Valor Econômico, com base no estudo da Rhodium, que aponta uma mudança mais acelerada do capital chinês para regiões como África e Oriente Médio, em um contexto de disputas comerciais e tecnológicas entre Washington e Pequim e de expansão global de centros de dados, que eleva a demanda por energia.

Energia e commodities dominam a nova onda de investimentos

O relatório indica que energia, incluindo combustíveis fósseis e fontes renováveis, além de matérias-primas, respondeu por quase metade dos investimentos chineses no exterior anunciados no ano passado. A tendência reforça uma estratégia de longo prazo de garantir acesso a insumos essenciais e a cadeias de valor consideradas estratégicas, num momento em que pressões geopolíticas e barreiras regulatórias passam a influenciar de forma mais direta os fluxos internacionais de capital.

A analista sênior de pesquisa da Rhodium, Danielle Goh, avaliou que a dinâmica deve se manter. "O investimento em energia e matérias-primas básicas continuará este ano, em parte porque esses setores são naturalmente de alto valor agregado e de longo prazo", afirmou. Ela acrescentou que "commodities como essas tendem a atrair investimentos subsequentes ao longo do tempo."

A leitura da Rhodium conecta esse movimento à transformação da economia global, marcada pela eletrificação, pela corrida por minerais críticos e pela infraestrutura digital associada à inteligência artificial. Com data centers se expandindo em diferentes continentes, cresce o consumo de energia e, com ele, o apetite por projetos capazes de garantir fornecimento estável e competitividade industrial.

Queda do setor automotivo expõe desaceleração dos elétricos

Enquanto energia e matérias-primas avançaram, a participação do setor automotivo recuou ao menor nível desde 2020, segundo o relatório. O estudo associa essa perda de peso à desaceleração da produção de veículos elétricos e ao esfriamento de partes das cadeias de suprimentos ligadas à transição automotiva.

O dado é relevante porque, nos últimos anos, a indústria chinesa de veículos elétricos e componentes havia sido uma das principais vitrines da internacionalização produtiva do país. A queda na parcela do automotivo não significa um abandono do setor, mas sinaliza que, em 2025, as prioridades do investimento externo se concentraram mais em infraestrutura energética e em ativos associados a recursos naturais.

Ao mesmo tempo, a Rhodium observou que, apesar de movimentos de localização de produção em mercados externos, as exportações continuaram sendo o principal canal para abastecer consumidores fora da China. Essa combinação, de investimento em insumos e manutenção do peso das exportações, sugere uma estratégia dual de reduzir vulnerabilidades em recursos críticos sem necessariamente transferir, na mesma proporção, a capacidade industrial para outros países.

Ásia e África lideram o destino do capital chinês

O capital chinês concentrou-se principalmente na Ásia, que recebeu cerca de US$ 40 bilhões em novas transações, e na África Subsaariana. Entre os principais investimentos citados para 2025, aparecem a mina de minério de ferro de Simandou, na Guiné, e duas grandes usinas de processamento de lítio na Nigéria, com foco em etapas de maior valor agregado do ciclo mineral.

Na Ásia, um dos anúncios mais expressivos foi o investimento conjunto de US$ 5,9 bilhões dos grupos Tongkun, Xinfengming e Tingshan em um complexo de refino e químico na Indonésia, descrito como uma das maiores transações do ano. O tipo de projeto indica uma aposta em capacidade industrial ligada a insumos e derivados, com potencial de integração regional e aumento de exportações a partir do Sudeste Asiático.

O relatório também apontou recordes em investimentos no Oriente Médio e no Norte da África. Em contraste, América do Norte, Europa e Oceania representaram menos de 20% do total de IED anunciado, após uma queda de aproximadamente 70% em relação a 2016. O movimento é consistente com o ambiente de maior vigilância regulatória no Ocidente e com a busca chinesa por mercados onde haja mais espaço político e econômico para grandes empreendimentos.

Rota da Seda e mineração ganham tração, com destaque ao Cazaquistão

Além dos números da Rhodium, outra pesquisa independente, conduzida pelo Griffith Institute Asia, na Austrália, e pelo Green Finance & Development Center, de Xangai, identificou níveis elevados de engajamento na iniciativa conhecida como “Rota da Seda”, o principal programa de financiamento de infraestrutura no exterior da China.

O texto cita uma pesquisa de Christoph Nedopil, publicada no mês passado, segundo a qual a maior parte dos investimentos foi destinada ao processamento mineral nos setores de metais e mineração. Nesse recorte, o Cazaquistão aparece como o maior beneficiário individual, com cerca de US$ 25,8 bilhões em investimentos previstos para 2025, impulsionados por projetos relacionados a alumínio e cobre.

O foco em processamento, e não apenas em extração, é um sinal importante. Ele sugere uma tentativa de capturar etapas mais rentáveis das cadeias de valor e reduzir gargalos em suprimentos estratégicos, o que dialoga diretamente com o avanço de tecnologias intensivas em minerais e com a pressão internacional por segurança de abastecimento.

Fusões e aquisições voltam a crescer, mas greenfield segue dominante

Embora o investimento externo chinês continue dominado por projetos greenfield, em geral voltados à manufatura, a Rhodium registrou uma retomada das fusões e aquisições. O valor das transações quase dobrou desde 2022, após uma queda constante desde 2016, indicando uma reativação gradual desse mecanismo, em paralelo ao esforço de construção de novas plantas e complexos industriais.

O relatório também menciona que empresas chinesas de bens de consumo ampliaram investimentos no exterior, contribuindo para esse movimento de M&A. Essa combinação pode sinalizar uma estratégia de diversificação, com diferentes setores tentando acessar marcas, canais de distribuição e mercados, ao mesmo tempo em que o país concentra os investimentos mais pesados, em valor e prazo, em energia, mineração e materiais básicos.

Em relação à localização industrial na Europa, o estudo aponta que companhias chinesas anunciaram medidas para produzir automóveis na Europa Oriental e Central. Ainda assim, o número de novas fábricas anunciadas em 2025 caiu em todas as regiões, com exceção do Norte da África, o que reforça a leitura de que a internacionalização produtiva do setor automotivo perdeu fôlego no curto prazo.

Pressão do Ocidente e cautela com os EUA moldam o mapa do investimento

O relatório descreve que o capital chinês vem enfrentando maior escrutínio em países ocidentais, com governos elevando barreiras para proteger setores industriais e de manufatura domésticos. A Alemanha bloqueou tentativas de aquisição chinesas, e a Suíça aprovou legislação para examinar investimentos em setores estratégicos, segundo o texto.

Nos Estados Unidos, a cautela teria se intensificado. O material cita orientação da Casa Branca ao Comitê de Investimento Estrangeiro nos Estados Unidos para ampliar análises sobre investimentos chineses em tecnologia avançada, infraestrutura e terras agrícolas. Nesse ambiente, a Rhodium avaliou que os investidores chineses passaram a evitar anúncios mais robustos no país.

Danielle Goh sintetizou esse risco ao comentar a disposição das empresas em avançar com projetos. "Há um risco crescente de que os projetos não acabem por se concretizar, por isso as empresas chinesas têm relutado em investir pesadamente", disse.

Ao mesmo tempo, o relatório observa que a maior disponibilidade de capital doméstico, associada à desalavancagem do setor imobiliário, tem favorecido a construção de capacidade produtiva dentro da China, que segue superando, com folga, o investimento realizado no exterior. "As empresas chinesas têm aproveitado a maior disponibilidade de capital doméstico resultante da desalavancagem do setor imobiliário para construir capacidades de produção significativas no país, e o investimento em manufatura doméstica continua a superar em muito o investimento no exterior", afirma o estudo.

A fotografia de 2025, portanto, revela uma internacionalização mais seletiva e guiada por segurança energética, minerais e materiais básicos, com a geografia do investimento se afastando do Ocidente e se aproximando de mercados onde grandes projetos em infraestrutura e processamento mineral encontram maior espaço, menor resistência regulatória e retorno estratégico de longo prazo.