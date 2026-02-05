Trump afirma que teve “excelente” conversa com Xi Jinping

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que manteve na quarta-feira (4), uma “excelente e longa conversa” com o presidente da China, Xi Jinping, segundo relato publicado por ele próprio na rede digital Truth Social. De acordo com Trump, o diálogo telefônico foi extenso e abordou uma ampla agenda de temas estratégicos, econômicos e diplomáticos.O presidente dos Estados Unidos avaliou positivamente a conversa com o líder chinês. “Acabo de concluir uma excelente conversa telefônica com o presidente Xi, da China. Foi uma ligação longa e completa, na qual muitos assuntos importantes foram discutidos”.

Segundo ele, o diálogo incluiu temas como comércio bilateral, questões militares, Taiwan, a guerra entre Rússia e Ucrânia, a situação envolvendo o Irã e relações energéticas entre os dois países.

Trump também destacou pontos específicos da pauta econômica. Na mesma postagem, afirmou: “Falamos sobre a compra de petróleo e gás pelos chineses dos Estados Unidos e sobre a consideração da China em adquirir produtos agrícolas adicionais, incluindo o aumento das compras de soja”. O presidente acrescentou que, segundo a conversa, “eles se comprometeram a elevar a compra para 25 milhões de toneladas na próxima safra”.Ao comentar o estado das relações bilaterais, Trump ressaltou o vínculo pessoal com o presidente chinês. “A relação com a China, e minha relação pessoal com o presidente Xi, é extremamente boa, e ambos percebemos como é importante mantê-la assim”, escreveu o presidente dos Estados Unidos, reforçando o tom conciliador da mensagem.

Outro ponto destacado foi a expectativa por encontros presenciais. Trump afirmou que o presidente chinês fez um convite formal durante a ligação. “Durante a conversa, o presidente Xi gentilmente convidou a Primeira-Dama e eu para visitar a China, e eu retribuí o convite”, relatou. Em seguida, acrescentou: “Como presidentes de duas grandes nações, é algo que ambos aguardamos fazer”.Trump também expressou entusiasmo com a viagem planejada. “Estou muito ansioso pela visita”, escreveu, ao mencionar a ida à China prevista para os próximos meses. Segundo ele, a conversa foi marcada por um clima positivo e pela disposição mútua de manter canais de diálogo abertos.