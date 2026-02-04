China e EUA devem fortalecer diálogo e ampliar cooperação prática, diz Xi Jinping a Trump

247 - A China e os Estados Unidos devem fortalecer o diálogo, resolver adequadamente suas diferenças e ampliar a cooperação prática, afirmou nesta quarta-feira (4) o presidente chinês, Xi Jinping, durante uma conversa telefônica com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

“Ambos os lados devem, de acordo com o consenso alcançado, fortalecer o diálogo e a comunicação, resolver adequadamente as divergências e expandir a cooperação prática”, disse Xi, citado pela emissora CCTV.

Segundo o presidente chinês, Pequim e Washington também devem reforçar a confiança mútua para que 2026 se torne um ano de avanço dos dois países rumo à coexistência pacífica e à cooperação.

Xi também afirmou que “Taiwan é território chinês, e a China deve proteger sua soberania nacional e integridade territorial; jamais permitirá que Taiwan se separe da China”, acrescentando que “os Estados Unidos devem tratar com cautela a questão da venda de armas a Taiwan”.

Por sua vez, Trump afirmou nesta quarta-feira que a conversa com Xi foi “excelente”. Segundo Trump, eles discutiram temas relacionados ao conflito entre Rússia e Ucrânia, Taiwan e o Irã.

“Acabei de concluir uma excelente conversa telefônica com o presidente Xi, da China. Foi uma ligação longa e aprofundada, na qual muitos assuntos importantes foram discutidos, incluindo comércio, forças armadas, a viagem de abril que farei à China (que aguardo com grande expectativa!), Taiwan, a guerra entre Rússia e Ucrânia e a situação atual com o Irã”, escreveu Trump na rede Truth Social.

O presidente dos Estados Unidos também manifestou a convicção de que, ao longo dos próximos três anos de seu mandato, muitos resultados positivos serão alcançados na relação entre os Estados Unidos e a China. (Com informações da Sputnik).