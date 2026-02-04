Xi Jinping e Vladimir Putin falam em aprofundar cooperação econômica e sintonia política

247 - Os presidentes da China, Xi Jinping, e da Rússia, Vladimir Putin, mantiveram conversas nesta quarta-feira (4) centradas no aprofundamento da cooperação econômica bilateral e no reforço da sintonia política entre os dois países. Após o diálogo com o líder russo, Xi também falou por telefone com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em um movimento que evidencia a intensa articulação diplomática de Pequim em meio a um cenário internacional marcado por disputas estratégicas e reconfigurações geopolíticas.

As conversas, realizadas por videoconferência, foram concluídas pela manhã, informou o assessor do Kremlin Yuri Ushakov, acrescentando que os líderes discutiram o desenvolvimento das relações bilaterais.

“Essas conversas ocorreram hoje e terminaram literalmente há cerca de uma hora e meia… O diálogo durou 1 hora e 25 minutos, com interpretação simultânea. Em um ambiente amistoso e de confiança, os líderes fizeram um balanço dos resultados do ano passado e realizaram uma discussão aprofundada sobre os planos para o desenvolvimento das relações russo-chinesas no ano em curso”, afirmou Ushakov. As declarações foram divulgadas pela Sputnik.

Segundo o assessor do Kremlin, esse tipo de contato tornou-se uma tradição bem estabelecida nos últimos anos. “Esta já foi a sexta conversa desse tipo. Elas são realizadas no início do ano, antes do Ano Novo Lunar, ou, como é chamado na China, o Festival da Primavera”, disse Ushakov, acrescentando que o diálogo teve grande importância para a Rússia.

Os líderes dedicaram atenção significativa à cooperação comercial e econômica, afirmou Ushakov. “Durante as conversas, foi definida a tarefa de envidar novos esforços para desenvolver os laços comerciais e econômicos, incluindo, por exemplo, o setor de energia. A Rússia ocupa o primeiro lugar no fornecimento de petróleo e gás por gasoduto para a China”, disse ele.

O eixo humanitário da cooperação bilateral também está se desenvolvendo de forma muito ativa, acrescentou. Segundo Ushakov, Rússia e China atuam em sintonia no cenário internacional.

Xi convidou Putin para participar do fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC, na sigla em inglês), que será realizado na cidade de Shenzhen, em novembro, afirmou nesta quarta-feira o assessor do Kremlin, Yuri Ushakov.

“O líder chinês também convidou o presidente russo a participar da cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC), na cidade de Shenzhen, no sul da China, em novembro”, disse Ushakov.

Segundo Ushakov, Putin e Xi poderão manter contatos à margem de eventos da Organização de Cooperação de Xangai (OCX) e do BRICS em 2026, e seus contatos pessoais intensivos deverão continuar.

Os dois líderes também se concentraram nas questões internacionais mais urgentes, especialmente diante de situações “extremamente tensas e explosivas” em várias regiões do mundo.

Além disso, Putin e Xi concordaram que o mecanismo permanente de consultas bilaterais em todas as áreas continua sendo necessário, acrescentou o assessor do Kremlin, destacando que a Rússia voltou a expressar apoio à posição da China sobre Taiwan.

Xi fala com Trump

Xi ainda manteve nesta quarta-feira uma conversa telefônica com seu homólogo dos Estados Unidos, o presidente Donald Trump, informou a agência Xinhua algumas horas depois da conversa entre Xi e Putin.

Os detalhes do diálogo entre Xi e Trump ainda não foram divulgados.