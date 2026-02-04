Xi Jinping realiza reunião virtual com Putin

CGTN – Na tarde desta quarta-feira (4), o presidente da China, Xi Jinping, reuniu-se com seu homólogo russo, Vladimir Putin, por videoconferência.

Xi Jinping transmitiu votos do Festival da Primavera ao presidente Putin e ao povo russo, declarando que o dia de hoje marca o solstício de primavera segundo o calendário lunar chinês, data que também representa o início de novidades. Xi Jinping expressou sua disposição para planejar o desenvolvimento das relações sino-russas nesta data especial, em conjunto com o presidente Putin.

O líder chinês lembrou que no ano passado, teve dois encontros com o presidente russo e os dois chefes de Estado orientaram o relacionamento sino-russo para um novo estágio de desenvolvimento.

Xi Jinping destacou que este ano marca o início do 15º Plano Quinquenal da China e que o país ampliará sua abertura ao exterior de alto nível de forma mais proativa, compartilhando novas oportunidades de desenvolvimento com o resto do mundo, incluindo a Rússia.

Os dois países devem aproveitar a oportunidade histórica, estreitar a comunicação de alto nível, e reforçar cooperações pragmáticas em todos os setores. Com uma coordenação estratégica mais aprofundada e uma responsabilidade mais proativa de grande país, os dois lados precisam assegurar o desenvolvimento constante da parceria sino-russa no caminho correto.

O presidente chinês observou que desde o início do ano, o cenário internacional se tornou mais agitado. Sendo grandes países de responsabilidade e membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas, a China e a Rússia têm obligações de promover a equidade e a justiça da comunidade internacional, salvaguardar os resultados vitoriosos da Segunda Guerra Mundial e defender o regime internacional cujo núcleo é Nações Unidas e os princípios básicos do direito internacional, a fim de manter a estabilidade estratégica global.

Por sua vez, Putin manifestou sua confiança sobre o relacionamento com a China no novo ano, dizendo que ambas as partes devem apoiar-se firmemente na salvaguarda da soberania e segurança, promover a prosperidade econômica, intercâmbio educacional e cultural, a fim de beneficiar os povos.

Putin também expressou apoio à China na realização da 33ª Reunião de Líderes Econômicos da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC) em Shenzhen.

Os dois chefes de Estado ainda trocaram opiniões sobre questões internacionais e regionais de interesse comum.

Fonte: CMG