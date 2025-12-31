Xi Jinping e Putin trocam cumprimentos de Ano Novo

CGTN – O presidente chinês, Xi Jinping, trocou nesta quarta-feira cumprimentos de Ano Novo com o presidente russo, Vladimir Putin.

Em sua mensagem, Xi estendeu suas sinceras congratulações e melhores votos a Putin e ao povo russo em nome do governo chinês e do povo chinês.

Observando que 2025 marca o 80º aniversário das Nações Unidas, Xi disse que a China e a Rússia comemoraram solenemente o 80º aniversário da vitória na Guerra de Resistência do Povo Chinês contra a Agressão Japonesa, na Grande Guerra Patriótica da União Soviética e na Guerra Antifascista Mundial, enviando uma mensagem poderosa de que a paz prevalecerá, a justiça prevalecerá e o povo prevalecerá.

Xi disse que o ano de 2025 também marca um passo concreto na parceria de coordenação estratégica abrangente China-Rússia para uma nova era, lembrando que eles se reuniram em Beijing e Moscou, respectivamente, neste ano, onde trocaram opiniões aprofundadas sobre principais questões de interesse mútuo.

Ele acrescentou que as políticas de isenção recíproca de vistos entre os dois países foram implementadas, a construção do corredor de energia está avançando de forma estável e a cooperação nos setores emergentes está prosperando.

A China e a Rússia também se apoiaram mutuamente dentro das Nações Unidas e de outros marcos multilaterais, contribuindo com seus insights e esforços para melhorar a governança global, disse Xi.

Observando que 2026 marca o 30º aniversário da parceria de coordenação estratégica China-Rússia e o 25º aniversário da assinatura do Tratado de Boa Vizinhança e Cooperação Amigável China-Rússia, Xi afirmou que 2026-2027 será designado como Anos da Educação China-Rússia.

O líder chinês também expressou a disposição para manter intercâmbios estreitos com Putin para impulsionar conjuntamente novos progressos contínuos nos laços bilaterais na nova era.

Putin transmitiu sinceras saudações de Ano Novo a Xi, desejando felicidade e bem-estar ao povo chinês.

Observando que o ano de 2025 viu a parceria de coordenação estratégica abrangente Rússia-China para uma nova era manter um bom impulso e alcançar resultados frutíferos, Putin disse que os dois líderes se encontraram duas vezes em 2025, comemorando conjuntamente o 80º aniversário da vitória contra o nazismo alemão e o militarismo japonês e alcançaram uma série de consensos importantes.

A Rússia e a China expandiram ativamente a cooperação econômica e comercial, com grandes projetos colaborativos avançando de forma estável, disse Putin, acrescentando que a isenção mútua de vistos entre os dois países facilitou muito os intercâmbios de pessoal.

No próximo ano, as duas nações lançarão conjuntamente os Anos da Educação Rússia-China, disse Putin, expressando sua disposição para continuar mantendo comunicação estreita com Xi sobre relações bilaterais e importantes questões internacionais.

Também na quarta-feira, o primeiro-ministro chinês, Li Qiang, trocou cumprimentos de Ano Novo com o primeiro-ministro russo, Mikhail Mishustin. Li afirmou que, sob a orientação estratégica dos dois chefes de Estado, a parceria de coordenação estratégica abrangente China-Rússia para uma nova era avançou e se aprofundou, acrescentando que a China está pronta para trabalhar com a Rússia para implementar plenamente o importante consenso alcançado pelos dois chefes de Estado e buscar mais resultados na cooperação prática.

Mishustin afirmou que os dois governos criaram condições sólidas para a implementação de projetos promissores de cooperação, e ele está convencido de que o Ano Novo trará novas oportunidades para a implementação completa dos planos estratégicos dos dois chefes de Estado.

Fonte: Xinhua