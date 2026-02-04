Xi Jinping conversa com Trump horas após telefonema com Putin

247 - O presidente chinês, Xi Jinping, manteve nesta quarta-feira (4) uma conversa telefônica com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, informou a emissora estatal CCTV.

Até o momento, não foram divulgados detalhes.

Mais cedo nesta quarta-feira, segundo o canal RT, o líder chinês também participou de uma videoconferência com seu homólogo russo, Vladimir Putin.

“A parceria abrangente e a cooperação estratégica entre Rússia e China são exemplares”, declarou o chefe de Estado russo durante a conversa.

Xi afirmou que as relações entre Pequim e Moscou entraram em uma nova etapa de desenvolvimento.