Trump adverte Reino Unido sobre laços com a China durante visita de Starmer a Pequim

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que considera “muito perigoso” o aprofundamento das relações econômicas entre o Reino Unido e a China, em meio à visita oficial do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, a Pequim. A declaração ocorreu no mesmo momento em que o premiê trabalhista elogiava os avanços concretos na retomada do diálogo bilateral com o governo chinês.

Starmer tornou-se o primeiro chefe de governo britânico a visitar a China desde 2018 e manteve uma reunião de cerca de três horas com o presidente Xi Jinping.

Segundo a Reuters, Starmer defendeu uma “relação mais sofisticada” entre Londres e Pequim, com foco em maior acesso ao mercado chinês, redução de tarifas e novos acordos de investimento. Durante o encontro com Xi, temas econômicos dividiram espaço com assuntos culturais, como futebol e a obra de William Shakespeare.

Em Washington, ao ser questionado por jornalistas sobre o estreitamento dos laços entre Reino Unido e China, o presidente dos Estados Unidos foi direto: “Bem, é muito perigoso para eles fazerem isso”, afirmou Trump, sem entrar em detalhes adicionais. A declaração foi dada antes da estreia do filme Melania, no Kennedy Center.

Trump, que planeja viajar à China em abril, tem adotado uma postura crítica em relação a aliados que ampliam vínculos econômicos com Pequim. Na semana anterior, ele ameaçou impor tarifas ao Canadá após o primeiro-ministro Mark Carney firmar acordos com autoridades chinesas. As recentes ameaças tarifárias e as declarações de Trump sobre a Groenlândia têm gerado apreensão entre aliados históricos dos Estados Unidos, incluindo o Reino Unido.

Em contraste com o tom de Washington, Starmer afirmou que suas conversas com o presidente chinês foram produtivas. Em discurso no Fórum Empresarial Reino Unido-China, realizado na capital chinesa, o premiê disse que os encontros “muito cordiais” com Xi resultaram em “progresso real”. Ele destacou acordos sobre viagens sem visto e a redução de tarifas sobre o uísque britânico, classificando-os como “um acesso realmente importante, simbólico do que estamos fazendo com o relacionamento”.Starmer acrescentou: “É assim que construímos a confiança e o respeito mútuos que são tão importantes”. Antes de seguir para Xangai, o premiê reuniu-se com executivos chineses, entre eles Yin Tongyue, diretor executivo da montadora Chery. Durante a visita, um representante da prefeitura informou que a empresa planeja abrir um centro de pesquisa e desenvolvimento de sua divisão de veículos comerciais na cidade inglesa de Liverpool.Apesar das advertências vindas dos Estados Unidos, Starmer afirmou que o Reino Unido não precisaria escolher entre manter relações estreitas com Washington ou aprofundar laços com Pequim. A bordo do avião a caminho da China, ele disse a repórteres: “A relação que temos com os Estados Unidos é uma das mais próximas… que mantemos”, citando cooperação em defesa, segurança, inteligência e comércio.

O premiê também lembrou a visita de Trump ao Reino Unido em setembro, quando foram anunciados investimentos norte-americanos de 150 bilhões de libras no país. Segundo um funcionário do governo britânico, Washington foi previamente informada sobre os objetivos da viagem de Starmer à China.

Nos últimos dias, o primeiro-ministro britânico tem adotado um tom mais firme em relação ao presidente dos Estados Unidos. Ele pediu que Trump se desculpasse por comentários que classificou como “francamente terríveis” sobre tropas da OTAN e afirmou que não cederia a pressões relacionadas à anexação da Groenlândia.

O movimento diplomático de Starmer ocorre em meio a uma sequência de visitas de líderes ocidentais à China. O chanceler alemão Friedrich Merz também deve viajar ao país em breve, após visitas recentes do primeiro-ministro canadense e do presidente francês Emmanuel Macron.

Em Washington, autoridades norte-americanas mantiveram o ceticismo. O secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, afirmou que é improvável que a estratégia britânica tenha sucesso. “Os chineses são os maiores exportadores e são muito, muito difíceis quando você tenta exportar para eles”, disse. “Então, boa sorte se os britânicos estão tentando exportar para a China… é simplesmente improvável”.Questionado se o presidente dos Estados Unidos poderia ameaçar o Reino Unido com tarifas, como fez com o Canadá, Lutnick respondeu: “A menos que o primeiro-ministro da Grã-Bretanha confronte os Estados Unidos e diga coisas muito difíceis, duvido”.