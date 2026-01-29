Em encontro com Xi Jinping, chefe de governo do Reino Unido propõe reaproximação estratégica com a China

247 - O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, afirmou nesta quinta-feira (29), que pretende construir um relacionamento “sofisticado” com a China, com foco em crescimento econômico e segurança global. A declaração foi feita durante encontro com o presidente chinês, Xi Jinping, em Pequim, no momento mais relevante de uma visita oficial de quatro dias que marca a primeira ida de um premiê britânico ao país asiático desde 2018.

Segundo a agência Reuters, Starmer e Xi mantiveram uma reunião bilateral de cerca de 80 minutos no Grande Salão do Povo, antes de um almoço oficial. Ainda no mesmo dia, o líder britânico tem encontro previsto com o primeiro-ministro chinês, Li Qiang. A viagem ocorre em meio a uma ofensiva diplomática de países ocidentais para reaproximação com Pequim e a um cenário de incertezas nas relações internacionais, agravado pelas tensões com os Estados Unidos sob a presidência de Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos.

No início da reunião, Starmer destacou a importância estratégica da China no cenário global. “A China é um ator vital no cenário global, e é fundamental que construamos uma relação mais sofisticada, onde possamos identificar oportunidades de colaboração, mas, é claro, também permitir um diálogo significativo sobre áreas em que discordamos”, afirmou o primeiro-ministro britânico.

Xi Jinping, por sua vez, avaliou que as relações entre os dois países passaram por “reviravoltas” nos últimos anos e defendeu uma parceria de longo prazo. “Podemos alcançar um resultado que resistirá ao teste da história”, disse o presidente chinês, acompanhado de ministros de alto escalão.

A visita de Starmer acontece em um contexto de mudanças na política externa britânica. O governo trabalhista busca melhorar os laços com a China, apesar de persistirem preocupações relacionadas a temas sensíveis. Londres havia endurecido sua postura em relação a Pequim durante administrações conservadoras anteriores, limitando investimentos chineses por razões de segurança nacional e criticando a situação política em Hong Kong.

Starmer afirmou que a reorientação diplomática foi um compromisso assumido após a vitória eleitoral. “Fiz a promessa, há 18 meses, quando fomos eleitos para o governo, de que faria a Grã-Bretanha se voltar novamente para o exterior”, disse ao presidente chinês. “Porque, como todos sabemos, os acontecimentos no exterior afetam tudo o que acontece em nossos países, desde os preços nas prateleiras dos supermercados até o quanto nos sentimos seguros.”

A agenda britânica em Pequim também tem forte viés econômico. Starmer viaja acompanhado por mais de 50 líderes empresariais, sinalizando a busca por acordos comerciais e investimentos. Para Kerry Brown, professor de estudos chineses do King’s College London, são esperados anúncios de novos acordos entre os dois países como demonstração concreta da melhora nas relações bilaterais.

Um dos principais resultados práticos da visita deve ser o anúncio de um acordo conjunto para combater redes de tráfico de migrantes. De acordo com o gabinete do primeiro-ministro em Downing Street, Reino Unido e China vão cooperar para enfrentar gangues envolvidas no contrabando de pessoas, com foco na redução do uso de motores fabricados na China em pequenas embarcações utilizadas para travessias ilegais rumo à Europa. O plano inclui compartilhamento de inteligência para identificar rotas de fornecimento e cooperação com fabricantes chineses, a fim de impedir que empresas legítimas sejam exploradas pelo crime organizado.

Antes da viagem, Starmer também indicou que abordaria questões sensíveis com Xi. Questionado por jornalistas sobre direitos humanos, disse que iria “levantar as questões que precisam ser levantadas”, incluindo o caso de Jimmy Lai, empresário da mídia de Hong Kong e cidadão britânico condenado em dezembro por crimes ligados à segurança nacional.

A passagem por Pequim incluiu ainda gestos simbólicos de diplomacia. Na noite de quarta-feira, Starmer jantou em um restaurante conhecido por pratos à base de cogumelos, o mesmo que recebeu a ex-secretária do Tesouro dos Estados Unidos Janet Yellen em 2023. Um vídeo divulgado na rede social chinesa Weibo mostrou o premiê britânico praticando a pronúncia de “xie xie”, expressão chinesa para agradecer, enquanto posava para fotos com funcionários do local.