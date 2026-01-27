Primeiro-ministro do Reino Unido fará visita oficial à China

CGTN – O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Guo Jiakun, anunciou nesta terça-feira (27) que o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, visitará a China em breve e se reunirá com importantes líderes chineses, incluindo o presidente Xi Jinping, o premier Li Qiang e o presidente do Comitê Permanente da Assembleia Popular Nacional, Zhao Leji.

Guo afirmou que, diante de uma situação internacional turbulenta e complexa, a China e o Reino Unido, como membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, devem manter uma comunicação estreita e fortalecer a cooperação, o que atende aos interesses comuns dos dois povos e contribui para a promoção da paz, da estabilidade e do desenvolvimento global.

Segundo o porta-voz, além de Beijing, Keir Starmer, também visitará Shanghai durante sua estadia na China.

Fonte: CMG