Xi Jinping recebe primeiro-ministro britânico em Beijing

CGTN – O presidente chinês, Xi Jinping, se reuniu nesta quinta-feira (29), no Grande Palácio do Povo, em Beijing, com o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, em visita oficial à China.

Xi Jinping disse, na ocasião, que, diante de uma situação internacional turbulenta e complexa, a China e o Reino Unido, como membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU e principais economias globais, precisam fortalecer o diálogo e a cooperação, tanto para manter a paz e a estabilidade mundiais quanto para promover o desenvolvimento econômico e o bem-estar dos povos de ambos os países.

O presidente chinês enfatizou que a confiança mútua é a base para relações estáveis de longo prazo entre diferentes países. Segundo ele, a China persiste no caminho de desenvolvimento pacífico, nunca provocou uma guerra por iniciativa própria nem ocupou um centímetro do território de outro país. Por isso, não importa o quanto a China se desenvolva e se fortaleça, jamais representará uma ameaça a qualquer país.

Xi Jinping indicou que a cooperação econômica e comercial entre a China e o Reino Unido é baseada em benefícios recíprocos e ganhos mútuos. Segundo ele, os dois lados devem ampliar a cooperação nos setores de educação, saúde, finanças, serviços, inteligência artificial, biociências, novas energias e tecnologias de baixo carbono, entre outros.

O líder chinês pediu à parte britânica que crie um ambiente de negócios justo, imparcial e não discriminatório para as empresas chinesas e revelou que a China está considerando a possibilidade de isenção unilateral de vistos para cidadãos do Reino Unido.

Xi Jinping afirmou ainda que, nos últimos anos, o unilateralismo, o protecionismo e a política de poder têm se tornado cada vez mais proeminentes, causando sérios impactos na ordem internacional.

“O direito internacional só é realmente eficaz quando todos os países o respeitam, e os grandes países, em particular, precisam ser exemplares nesse aspeto; caso contrário, voltaremos a um mundo regido pela lei da selva”, acrescentou Xi Jinping, destacando que tanto a China quanto o Reino Unido devem apoiar o multilateralismo e o livre comércio para promover a construção de um sistema de governança global mais justo e razoável.

Keir Starmer transmitiu os cumprimentos do rei Charles III ao presidente Xi Jinping e disse estar muito feliz por ser o primeiro premiê britânico a visitar a China em oito anos.

“Desta vez, estou chefiando uma delegação composta por mais de 60 importantes representantes dos setores comercial, industrial e cultural do Reino Unido, o que demonstra plenamente a amplitude da cooperação bilateral e a determinação do lado britânico em aprofundar e expandir a cooperação com a China”, afirmou Starmer, ressaltando que a China desempenha um papel importante nos assuntos internacionais e que seu país quer reforçar a coordenação com Beijing para enfrentar desafios globais e defender a paz e a estabilidade mundiais.

Os dois líderes concordaram em que a China e o Reino Unido devem desenvolver uma parceria estratégica abrangente, estável e de longo prazo.

Fonte: CMG