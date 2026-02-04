Futuro das relações China-EUA foi assunto do telefonema entre Xi Jinping e Trump

247 - O telefonema entre o presidente Xi Jinping e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, realizado nesta quarta-feira (4), teve como foco os rumos das relações entre China e Estados Unidos, além de temas centrais da agenda bilateral e internacional.

Xi Jinping avaliou que os dois países mantiveram, ao longo do último ano, uma comunicação considerada positiva, incluindo um encontro em Busan que ajudou a definir diretrizes para o relacionamento bilateral. O presidente chinês afirmou atribuir grande importância às relações sino-americanas e manifestou disposição para trabalhar com Trump pela estabilidade do diálogo.

Segundo o comunicado, Xi destacou que China e Estados Unidos possuem preocupações próprias e defendeu que as diferenças sejam tratadas com base na igualdade, no respeito mútuo e no benefício recíproco. Ele também ressaltou que 2026 será um ano relevante para ambos os países, com o início do 15º Plano Quinquenal da China, a celebração dos 250 anos da independência dos Estados Unidos, além da realização da reunião de líderes da APEC em território chinês e da cúpula do G20 nos Estados Unidos.

A questão de Taiwan ocupou papel central na conversa. Xi Jinping reiterou que o tema é o mais importante nas relações China-EUA e reafirmou a posição de Pequim sobre soberania e integridade territorial, além de defender que os Estados Unidos tratem com prudência a venda de armas à ilha.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por sua vez, afirmou que China e Estados Unidos são grandes países e classificou a relação bilateral como a mais importante do mundo. Segundo o comunicado, Trump declarou ter respeito por Xi Jinping, manifestou o desejo de ver a China prosperar e defendeu a continuidade do diálogo entre os dois governos para manter a relação em boas condições durante sua presidência.