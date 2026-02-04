China apoia países da América Latina e do Caribe na defesa da soberania, segurança e desenvolvimento, diz Xi Jinping

247 - A China apoia os países da América Latina e do Caribe na defesa de seus interesses relativos à soberania, à segurança e ao desenvolvimento, disse o presidente chinês, Xi Jinping, em conversas com o presidente do Uruguai, Yamandú Orsi, em Beijing, na terça-feira (3), segundo informações divulgadas pelo Diário do Povo.

Xi afirmou que a China sempre valorizou suas relações com os países da América Latina e do Caribe.

A China também apoia o Uruguai na presidência rotativa da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC) e do Mercado Comum do Sul (Mercosul), e está pronta para trabalhar com o Uruguai e outros países da região para promover ainda mais a construção de uma comunidade China-ALC com um futuro compartilhado, disse Xi.