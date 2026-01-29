TV 247 logo
      China projeta número recorde de viagens durante o Festival da Primavera de 2026

      Movimento massivo de viajantes no feriado "chunyun" configura a maior migração humana anual do planeta

      Passageiros esperam para embarcar em trens na estação ferroviária Xangai Hongqiao antes do feriado de cinco dias do Dia do Trabalho, em Xangai, China, 28 de abril de 2023 (Foto: REUTERS/Aly Song)

      247 - O número de viagens inter-regionais de passageiros na China durante o período de viagens do Festival da Primavera de 2026, também conhecido como "chunyun", deverá atingir um recorde de 9,5 bilhões, de acordo com a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma (NDRC) nesta quinta-feira (29), de acordo com informações divulgadas pelo Diário do Povo. O período de viagens do Festival da Primavera deste ano ocorrerá de 2 de fevereiro a 13 de março, com a duração de 40 dias. 

      As viagens rodoviárias devem seguir como principal meio de deslocamento, respondendo por aproximadamente 80% do total, informou Li Chunlin, vice-presidente da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma (NDRC), durante coletiva de imprensa. Segundo Li, o volume de passageiros no transporte ferroviário e na aviação civil deverá alcançar, respectivamente, 540 milhões e 95 milhões. A expectativa é de que tanto a escala geral quanto os picos diários de tráfego superem os níveis registrados em períodos anteriores, indicando um novo recorde de mobilidade.

      Todos os anos, durante o intenso período de deslocamentos do Festival da Primavera, milhões de pessoas que trabalham, estudam ou vivem longe de suas cidades de origem retornam para casa para celebrar a data, considerada o feriado tradicional mais importante da China. Esse movimento massivo de viajantes configura a maior migração humana anual do planeta, marcada por um volume extraordinário de deslocamentos em um curto intervalo de tempo.

