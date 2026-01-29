China projeta número recorde de viagens durante o Festival da Primavera de 2026

247 - O número de viagens inter-regionais de passageiros na China durante o período de viagens do Festival da Primavera de 2026, também conhecido como "chunyun", deverá atingir um recorde de 9,5 bilhões, de acordo com a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma (NDRC) nesta quinta-feira (29), de acordo com informações divulgadas pelo Diário do Povo. O período de viagens do Festival da Primavera deste ano ocorrerá de 2 de fevereiro a 13 de março, com a duração de 40 dias.

As viagens rodoviárias devem seguir como principal meio de deslocamento, respondendo por aproximadamente 80% do total, informou Li Chunlin, vice-presidente da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma (NDRC), durante coletiva de imprensa. Segundo Li, o volume de passageiros no transporte ferroviário e na aviação civil deverá alcançar, respectivamente, 540 milhões e 95 milhões. A expectativa é de que tanto a escala geral quanto os picos diários de tráfego superem os níveis registrados em períodos anteriores, indicando um novo recorde de mobilidade.

Todos os anos, durante o intenso período de deslocamentos do Festival da Primavera, milhões de pessoas que trabalham, estudam ou vivem longe de suas cidades de origem retornam para casa para celebrar a data, considerada o feriado tradicional mais importante da China. Esse movimento massivo de viajantes configura a maior migração humana anual do planeta, marcada por um volume extraordinário de deslocamentos em um curto intervalo de tempo.