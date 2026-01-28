Premiê chinês pede combate à corrupção no trabalho do governo

247 - O primeiro-ministro chinês, Li Qiang, destacou na terça-feira (27) a importância de melhorar a conduta dos funcionários públicos, promover a integridade e combater a corrupção no trabalho do governo, o que dará uma garantia forte para alcançar as metas e tarefas do 15º Plano Quinquenal (2026-2030). A reportagem é do Diário do Povo:

Li, que também integra o Comitê Permanente do Birô Político do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh), fez as declarações durante uma reunião do Conselho de Estado dedicada à promoção da governança limpa.

Em seu discurso, Li defendeu padrões mais elevados e medidas mais concretas na implementação de uma autogovernança plena e rigorosa do Partido, com o objetivo de assegurar que as diretrizes sejam efetivamente aplicadas em todos os níveis e etapas do trabalho governamental.

Ele pediu ainda uma postura mais firme e determinada na execução das decisões e orientações do Comitê Central do PCCh, além de esforços para garantir que os quadros públicos compreendam corretamente o que significa desempenhar bem suas funções.

Li também ressaltou a importância de intensificar o combate a formalismos desnecessários e de reduzir a carga de trabalho sobre os funcionários da base administrativa, bem como de fortalecer a supervisão contábil e as auditorias, a fim de assegurar o uso seguro e eficiente dos recursos e bens públicos.

Além disso, enfatizou a necessidade de enfrentar com seriedade os casos de corrupção em setores-chave, assim como aqueles que afetam diretamente o cotidiano da população.

A reunião foi presidida por Ding Xuexiang, membro do Comitê Permanente do Birô Político do Comitê Central do PCCh e vice-primeiro-ministro da China. Também participou do encontro Li Xi, integrante do Comitê Permanente do Birô Político do Comitê Central do PCCh e secretário da Comissão Central de Inspeção Disciplinar do Partido.