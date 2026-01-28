Beijing recebe mostra de filmes brasileiros sobre a Amazônia

247 - Tem início nesta sexta-feira (30), em Beijing, o festival de cinema brasileiro “Amazônia: uma floresta na tela”, que leva às salas de exibição da capital chinesa um panorama diverso de produções dedicadas à riqueza natural, cultural e humana da região amazônica. As informações são do Diário do Povo.

A mostra reúne longas-metragens de ficção e animação que retratam diferentes experiências de vida na floresta — dos rios e comunidades ribeirinhas a narrativas de formação, identidade e descoberta. A programação inclui ainda a exibição de diversas animações inspiradas no universo amazônico.

Marcado pela pluralidade de estilos e abordagens, o festival convida o público a enxergar a Amazônia para além de seu valor ambiental, apresentando-a como um território vivo, atravessado por histórias, tensões sociais e múltiplos imaginários.