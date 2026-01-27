Tecnologia chinesa de estufas ganha o mundo

Em Shouguang, importante polo de produção de hortaliças na província de Shandong, no leste da China, a Shandong Lisente Agricultural Technology Co., Ltd. (Lisente) intensificava o ritmo de produção para atender aos pedidos em carteira. O relato é de Song Fei, no Diário do Povo.

Do lado de fora da oficina da empresa, uma fila de caminhões-contêiner carregados com materiais para estufas estava pronta para partir. No interior, braços robóticos inteligentes entravam em ação, soldando aço galvanizado prateado em componentes padronizados.

“Esses materiais serão enviados para o exterior em poucos dias. Precisamos manter a margem de erro dentro de milímetros”, afirmou Wang Shoubo, presidente da empresa.

Sob a liderança de Wang ao longo dos últimos 15 anos, a Lisente expandiu as tecnologias de estufas desenvolvidas em Shouguang para 29 países e implantou 262 parques agrícolas ao redor do mundo. “Oferecemos serviços completos para nossos clientes internacionais, incluindo escolha do local, construção de estufas, plantio, comercialização e treinamento”, explicou.

No laboratório de materiais da empresa, engenheiros realizavam testes de resistência climática em filmes recém-desenvolvidos com revestimento nanotecnológico. “Esse material suporta temperaturas extremamente altas e dura três vezes mais do que os filmes convencionais. Ele será exportado para a Arábia Saudita”, disse Wang.

Ao sair do laboratório, ele pegou uma viga de aço em arco. “Essa viga pode aumentar a resistência ao vento para o nível 12, o que a torna muito popular em países da Ásia Central sujeitos a ventos fortes”, afirmou.

Além da infraestrutura de estufas, a empresa também leva tecnologias e conhecimento agrícola para outros países. Em seus campos de teste, há 20 estufas em miniatura capazes de simular diferentes condições geográficas, como os desertos de Dubai, as planícies nevadas da Rússia e as áreas áridas da África. “Todo projeto precisa ser testado aqui antes de ganhar o mundo”, observou Wang.

Ele apontou para um sensor instalado no alto de uma estufa. “Esse sensor é equipado com um sistema de internet das coisas (IoT) desenvolvido por nossa empresa, capaz de monitorar 50 parâmetros ambientais em tempo real, o que aumentou significativamente nossa produtividade. Também fornecemos vídeos instrutivos para todas as etapas do cultivo, do preparo do solo à colheita. Nossos clientes podem acessá-los facilmente ao escanear um código QR”, explicou.

A infraestrutura e as tecnologias de estufas de Shouguang vêm ganhando reconhecimento internacional. O sistema integrado de água e fertilizantes desenvolvido pela Lisente foi adotado ao longo do rio Syr Darya, no Uzbequistão, elevando a produtividade do tomate em seis vezes. Na cidade futurista de NEOM, na Arábia Saudita, as estufas inteligentes de vidro da empresa já fornecem 90% dos vegetais orgânicos consumidos na região.

“Em 2025, planejamos estabelecer um centro compartilhado de tecnologia agrícola no Sudeste Asiático e criar centros de cooperação agrícola em países parceiros da Iniciativa Cinturão e Rota, para disseminar nossas técnicas de plantio a mais agricultores em todo o mundo”, afirmou Wang.