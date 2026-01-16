China busca conter guerra de preços na indústria de veículos elétricos

247 - O governo chinês pediu um "controle firme" das guerras de preços "desordenadas" no setor de veículos de nova energia (NEV, em inglês), com o objetivo de salvaguardar a "ordem de mercado justa", informou o Diário do Povo na quinta-feira (15).

O objetivo de Pequim, segundo a reportagem, é incentivar a indústria em rápido crescimento rumo a um desenvolvimento de alta qualidade.

O Ministério da Indústria e Informatização, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma e a Administração Estatal para Regulação de Mercado convocaram conjuntamente uma reunião na quarta-feira para delinear medidas para regular a concorrência no setor. Representantes de uma associação industrial e de 17 grandes montadoras participaram da reunião.

A reunião destacou a necessidade de seguir um caminho de "desenvolvimento orientado para a inovação e a qualidade em primeiro lugar", além de fomentar um ambiente de mercado onde produtos de qualidade atinjam "preços razoáveis" sob concorrência justa. O governo "intensificará as investigações de custos e o monitoramento de preços, fortalecerá a supervisão e a aplicação regulatória, ampliará a supervisão sobre a consistência da produção e tratará de forma estrita as empresas que violam leis e regulamentos, segundo a reunião", destaca a reportagem.