Estatal chinesa GAC e a gigante Huawei firmam parceria para desenvolver carro semi-autônomo

247 - A gigante chinesa de tecnologia Huawei e a empresa estatal do país asiático Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. fizeram uma cooperação, que resultou na marca Qijing. O primeiro modelo de carro fruto da parceria será uma perua elétrica de caráter esportivo e que terá condução semi-autônoma. A perua Qijing deve custar a partir de cerca de 300.000 yuans, cerca de R$ 259 mil. As primeiras entregas começarão em junho de 2026.

De acordo com informações publicadas nesta quinta-feira (1) na coluna Motor1, no Portal Uol, o modelo apareceu em um vídeo publicado na conta da Qijing no Weibo. Duas figuras‑chave do projeto apareceram na gravação: Jin Yuzhi, CEO da divisão Huawei Intelligent Automotive Solutions, e Liu Jiaming, nomeado CEO da Qijing em 25 de setembro passado.

O capô da perua Qijing é inclinado. A dianteira integra uma grande entrada de ar ativa e, no teto, há o sensor LiDAR, necessário para os sistemas de assistência à condução. Tem rodas de aro 20, laterais esculpidas e maçanetas embutidas.