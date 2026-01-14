China lidera produção e vendas globais de automóveis em 2025 e projeta 19 milhões de carros elétricos em 2026

247 – A China fechou 2025 mantendo a liderança mundial em produção e vendas de automóveis pelo 17º ano consecutivo e já projeta nova expansão dos veículos de nova energia (NEVs) em 2026, com estimativa de 19 milhões de unidades comercializadas.

Os dados e as projeções foram divulgados nesta quarta-feira pela China Association of Automobile Manufacturers (CAAM), em entrevista coletiva relatada pelo Global Times, que destacou o desempenho recorde do setor e os números crescentes do comércio exterior.

Segundo a associação, as vendas de NEVs devem alcançar 19 milhões em 2026, o que representaria aumento de 15,2% em relação ao ano anterior. No mesmo horizonte, as exportações totais de veículos são estimadas em 7,4 milhões, alta de 4,3%, sinalizando, na avaliação do setor, fundamentos ainda robustos apesar de um ritmo de crescimento mais moderado.

Ano recorde e liderança global sustentada

No balanço de 2025, a produção de veículos na China chegou a 34,531 milhões de unidades, enquanto as vendas totalizaram 34,40 milhões, com altas anuais de 10,4% e 9,4%, respectivamente, de acordo com a CAAM. A entidade afirmou ainda que os NEVs já responderam por mais de 50% do volume total de carros novos vendidos no país.

O desempenho externo também bateu recorde. As exportações ultrapassaram 7 milhões de veículos, novo máximo histórico, e os NEVs exportados somaram 2,615 milhões, número que, segundo dados oficiais citados no relato, dobrou em relação ao ano anterior.

Políticas de estímulo e avanço das marcas chinesas

Um representante da CAAM atribuiu o resultado acima do esperado em 2025 à intensificação de políticas de renovação em larga escala de equipamentos e de programas de troca de bens duráveis, medidas desenhadas para estimular investimentos e consumo.

O avanço das montadoras domésticas também se consolidou no mercado interno. A CAAM registrou que veículos de passeio de marcas chinesas alcançaram quase 70% de participação no mercado doméstico, crescimento de 4,3 pontos percentuais em comparação com um ano antes.

Receita acima de 10 trilhões de yuans e “vantagem estrutural”

O secretário-geral adjunto da CAAM, Chen Shihua, avaliou que, durante o período do 14º Plano Quinquenal (2021–2025), a indústria automotiva chinesa avançou em várias frentes. Segundo reportagem da CCTV News mencionada no texto, ele afirmou que a produção e as vendas anuais ficaram acima de 30 milhões por três anos consecutivos, a receita operacional do setor ultrapassou 10 trilhões de yuans e as exportações chinesas chegaram ao primeiro lugar global.

Chen também apontou que a integração acelerada entre eletrificação, inteligência e conectividade criou uma vantagem competitiva estrutural, colocando a indústria automotiva chinesa na dianteira internacional.

O que os números indicam para 2026

Com a projeção de 19 milhões de NEVs e 7,4 milhões de veículos exportados, a CAAM sinaliza continuidade de expansão, apoiada pela escala industrial chinesa, pelo peso crescente dos elétricos e pelo fortalecimento das marcas nacionais. Ao mesmo tempo, os percentuais projetados sugerem que o setor pode entrar em uma fase de crescimento mais gradual após o salto de 2025, quando produção, vendas e exportações atingiram marcas históricas.