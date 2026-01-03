BYD supera Tesla nas vendas de veículos elétricos em 2025

CGTN – A principal fabricante chinesa de veículos de nova energia BYD vendeu cerca de 2,26 milhões de veículos elétricos (VEs) em 2025, superando a Tesla em vendas globais de VEs no ano passado.

A montadora norte-americana de VEs Tesla entregou cerca de 1,63 milhão de VEs em 2025, segundo dados da empresa. No ano passado, a BYD vendeu cerca de 4,6 milhões de veículos de nova energia (NEVs).

A BYD afirmou que expandiu seu mercado na China, além de aumentar suas vendas no exterior. Seus negócios europeus têm sido robustos, e a empresa está explorando mercados na América Latina e no Sudeste Asiático. Notavelmente, a montadora chinesa está intensificando seus esforços de produção local. A fábrica da empresa no Brasil iniciou suas operações no ano passado.

As vendas no exterior da BYD ultrapassaram 1,04 milhão de unidades em 2025, incluindo carros de passageiros e caminhonetes, abrangendo mais de 110 países e regiões, o que tornou a empresa uma das montadoras chinesas que mais crescem em termos de exportação.

Em dezembro do ano passado, a BYD afirmou que fortaleceria sua vantagem tecnológica nos próximos anos.

"A BYD, por um lado, consolidou sua competitividade de preços por meio da produção em escala e, por outro, impulsionou suas vendas globais por meio de estratégias de vendas direcionadas", observou Zhou Fatao, secretário-geral da Associação da Indústria de Veículos de Nova Energia de Guangdong.

Zhou atribuiu o aumento nas vendas no exterior a modelos como híbridos de etanol no Brasil, que atendem à realidade do Brasil como um grande mercado de combustível de etanol, modelos de grande autonomia valorizados por compradores europeus e carros econômicos com volante à direita populares na Tailândia.

"As vendas e o desempenho de mercado da BYD mostram que as montadoras chinesas alcançaram um desenvolvimento acelerado e estão se tornando líderes no setor global de veículos de nova energia", afirmou.

Fonte: Xinhua