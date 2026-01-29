Empresas chinesas demonstram maior apetite por investimentos internacionais

247 - Os investimentos de empresas chinesas no exterior cresceram de forma constante em 2025, com quase 80% das companhias entrevistadas mantendo ou expandindo seus investimentos fora do país, de acordo com um relatório do Conselho Chinês para a Promoção do Comércio Internacional, divulgado pelo Diário do Povo.

A pesquisa, que ouviu mais de 1.200 empresas chinesas com investimentos no exterior, aponta um cenário amplamente positivo: quase 90% das companhias mantêm otimismo em relação às perspectivas do investimento internacional. A avaliação foi apresentada por Wang Wenshuai, porta-voz do conselho, durante coletiva de imprensa realizada na quarta-feira (28).O levantamento mostra ainda que 60% das empresas registraram lucratividade estável ou em crescimento em suas operações fora do país. Quase metade dos entrevistados manifestou interesse na formação de consórcios industriais para uma expansão conjunta no exterior, com prioridade para o setor manufatureiro.

Outro dado de destaque é a maior inclinação ao uso do renminbi (RMB): cerca de 90% das empresas afirmaram estar mais dispostas a empregar a moeda chinesa em atividades de investimento transfronteiriço. Dados do Ministério do Comércio indicam que o investimento direto chinês no exterior atingiu US$ 174,38 bilhões em 2025, um aumento de 7,1% em relação ao ano anterior, mantendo-se entre os maiores do mundo.

Wang afirmou que o conselho coordenará sua rede nacional para aprimorar mecanismos especializados de apoio a empresas que buscam a internacionalização. Os esforços se concentrarão na melhoria de serviços e salvaguardas abrangentes para ajudar as empresas a navegar nos mercados internacionais de forma estável e sustentável.

Enquanto isso, quase 60% das empresas com investimento estrangeiro na China planejam aumentar seus investimentos no país, disse Wang, citando resultados recentes da Pesquisa sobre o Clima Empresarial na China, conduzida pela Câmara Americana de Comércio na China.

Mais da metade de todas as empresas que responderam à pesquisa relataram operações comerciais lucrativas ou muito lucrativas na China no último ano, e mais de 70% disseram que não consideraram transferir a produção ou o fornecimento para fora da China. Esses resultados reforçam o apelo contínuo do mercado chinês como terreno fértil para investimentos estrangeiros, disse Wang.

A quarta edição da Exposição Internacional da Cadeia de Suprimentos da China -- prevista para junho deste ano -- já garantiu a participação de diversas empresas estrangeiras, incluindo muitas empresas da lista Fortune 500, observou Wang.