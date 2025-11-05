China condena unilateralismo dos EUA em feira internacional de importação

Por Bianca Penteado, de Xangai – O primeiro-ministro da China, Li Qiang, voltou a condenar, nesta quarta-feira (5), as políticas comerciais unilaterais do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante discurso na China International Import Expo (CIIE), em Xangai.

“As ações unilaterais no comércio têm prejudicado o funcionamento da economia global e imposto desafios sérios ao desenvolvimento de todas as nações”, afirmou o premiê, sem citar diretamente o líder norte-americano.

Segundo Li, as medidas restritivas têm dificultado as atividades empresariais e refletem “políticas voltadas apenas a interesses próprios, que desconsideram princípios éticos”.

“Nenhum país ou pessoa pode apenas receber sem dar”, acrescentou.

As críticas surgem na esteira do encontro entre o presidente chinês, Xi Jinping, e Donald Trump, realizado na Coreia do Sul, na última semana. Na ocasião, ambos os líderes sinalizaram avanços em um consenso sobre temas centrais da agenda comercial bilateral. Nesta terça-feira (4), Trump ainda assinou uma ordem executiva que reduz de 20% para 10% as tarifas adicionais aplicadas sobre diversos produtos chineses exportados aos Estados Unidos.

Durante o discurso na CIIE, Li também reafirmou o papel central da Organização Mundial do Comércio (OMC) e destacou a importância de fortalecer o livre-comércio como motor do crescimento global.

A feira de importação, que ocorre de quarta-feira (5) a segunda-feira (10), está em sintonia com a estratégia da China de ampliar a abertura econômica do país. Reunindo mais de 4.100 empresas de 155 países, o evento busca impulsionar as relações econômicas e atrair novos investimentos.