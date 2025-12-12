China critica tarifas aprovadas no México e pede reversão da medida

247 - O governo da China reagiu de forma crítica às tarifas comerciais aprovadas pelo Senado do México, que atingem importações de diversos países, incluindo produtos chineses. Autoridades chinesas consideraram a decisão equivocada e defenderam a revisão da medida, destacando os riscos que políticas protecionistas representam para a economia global e para as relações comerciais entre os dois países.

Segundo a Sputnik Brasil, o governo de Xi Jinping considera que a adoção de barreiras tarifárias vai na contramão dos esforços de cooperação econômica internacional.

Em pronunciamento público, um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China afirmou que as tarifas não atendem aos interesses de nenhuma das partes. “Os movimentos contra a globalização econômica e a pressão pelo protecionismo não interessam a ninguém. […] Esperamos que o México corrija isso o mais rápido possível”, declarou o representante diplomático, ressaltando a expectativa chinesa de que o país latino-americano reveja sua decisão.

Além das críticas diplomáticas, o Ministério do Comércio da China lembrou que já existem mecanismos formais em andamento para tratar das relações comerciais entre os dois países. Em nota, a pasta destacou que “uma investigação sobre barreiras comerciais e de investimento em relação ao México foi iniciada no final de setembro passado, em conformidade com a lei, e está atualmente em andamento”.

As tarifas aprovadas pelo Senado mexicano variam de 5% a 50% e incidem principalmente sobre importações oriundas da Ásia. A justificativa apresentada pelas autoridades do México é o fortalecimento da indústria nacional, em um contexto de desequilíbrio comercial com parceiros asiáticos, especialmente a China.