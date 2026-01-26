China investiga principal general do país por suspeitas de corrupção e vazamento de informações nucleares

247 – A China anunciou no sábado (24) a abertura de investigações contra Zhang Youxia, vice-presidente da Comissão Militar Central e segundo no comando do presidente Xi Jinping na hierarquia militar do país, além de outro alto oficial, Liu Zhenli. Ambos são suspeitos de graves violações de disciplina e da lei, segundo informações divulgadas oficialmente pelas autoridades chinesas.

De acordo com o jornal The Wall Street Journal, Zhang, considerado o general de mais alta patente da China, é acusado de ter vazado informações sensíveis sobre o programa de armas nucleares do país para os Estados Unidos, além de aceitar propinas em troca de atos oficiais. Entre as suspeitas está a promoção de um oficial ao cargo de ministro da Defesa mediante pagamento.

As investigações também apuram a suposta formação de “cliques políticos” por parte de Zhang. Ele é ainda acusado de abusar de sua autoridade dentro da Comissão Militar Central, principal órgão de decisão das Forças Armadas chinesas.

Outro eixo central da apuração envolve a atuação de Zhang à frente de uma agência responsável pela pesquisa, desenvolvimento e aquisição de equipamentos militares. Segundo o Wall Street Journal, ele teria recebido grandes quantias de dinheiro em troca de promoções oficiais dentro do sistema de aquisições militares.