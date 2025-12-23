Xi Jinping entrega decreto para promover oficiais militares a generais

CGTN – A Comissão Militar Central (CMC) realizou uma cerimônia de promoção ao posto de general em Beijing, na segunda-feira (22). Xi Jinping, presidente da CMC participou do evento.

O presidente entregou os decretos de promoção aos oficiais promovidos: Yang Zhibin, comandante do Comando do Teatro Oriental do Exército de Libertação Popular (ELP) e Han Shengyan, comandante do Comando do Teatro Central do ELP.

Zhang Youxia, vice-presidente da CMC, anunciou a ordem de promoção, que foi assinada por Xi Jinping. Zhang Shengmin, outro vice-presidente da CMC, presidiu a cerimônia.

O presidente Xi Jinping estendeu suas felicitações aos dois generais.

Fonte: CMG