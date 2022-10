China promete vencer batalha tecnológica em meio a guerra dos semicondutores

Apoie o 247

Leonardo Sobreira, de Pequim (247) - A China irá concentrar-se nos próximos anos em desenvolver as áreas mais frágeis de sua economia, afirmou Zhao Chenxin, vice-diretor do Grupo Líder do Partido Comunista da China da Comissão de Desenvolvimento e Reforma, destacando as "tecnologias centrais".

Falando a jornalistas no centro de imprensa do 20º Congresso Nacional do PCCh nesta segunda-feira, 17, o oficial reiterou uma promessa do secretário-geral do partido, Xi Jinping, feita na abertura da reunião. Zhao aludiu à necessidade de a China "vencer uma batalha crítica nas tecnologias centrais”.

A declaração vem em meio a uma ofensiva liderada pelos Estados Unidos visando o setor de tecnologia avançada chinês. No final de agosto deste ano, o Departamento de Comércio dos EUA bloqueou a venda de chips avançados à China, golpeando temporariamente o setor de inteligência artificial chinês. Novas restrições foram aplicadas no início deste mês visando o setor de supercomputação.

Zhao também observou a necessidade de aprimorar a segurança alimentar, energética e de recursos, bem como das cadeias de suprimento. Isso não significa, observou o oficial posteriormente, um maior fechamento da economia chinesa.

“Focar no doméstico não significa reduzir a abertura”, frisou Zhao. “O novo padrão de desenvolvimento é justamente sobre a interação das economias domésticas e internacionais”.

Destacando que a globalização econômica é um processo “irreversível”, ele sentenciou: “Alguns países querem se dissociar, mas o mundo nunca voltará ao isolamento e à divisão”.

“Acreditamos que a abertura e a cooperação continuam a ser a tendência histórica. Estaremos sempre do lado certo da história, sem sermos intimidados por ventos contrários e correntes”, disse Zhao.

Frente a um contexto “internacional complexo”, disse o oficial, diversas conquistas econômicas foram alcançadas pela China. “Foram ganhos difíceis, que não teriam sido possíveis sem a gestão de Xi Jinping e seu Pensamento sobre o socialismo com características chinesas”.

