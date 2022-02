Congo ameaça encerrar as atividades mineradoras do Brasil no país africano após assassinato de jovem

Apoie o 247

247 - A embaixada do Congo, em Brasília (DF), emitiu nessa segunda-feira (31) uma nota para denunciar os casos de assassinatos contra congoleses no Brasil e aproveitou para ameaçar o encerramento das atividades mineradoras dos brasileiros no país africano. A denúncia veio após a morte do jovem congolês Moise Mugenyi Kabagambe, 24, espancado por cerca de 15 minutos em um quiosque na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, no último dia 24.

"Informamos que neste momento temos 4 outros casos de compatriotas que foram brutalmente assassinados neste país e aguardamos os resultados das investigações", diz um trecho do documento.

O congolês teria sido agredido após cobrar o pagamento de duas diárias atrasadas. O jovem nasceu em 1997 e veio ao Brasil em 2011, com a família, fugindo de guerra e fome.

Sobre o caso Moise Mugenyi:

Ontem a noite a embaixada da República Democrática do Congo soltou uma nota.

Dizia que já era o quinto congolês morto em curto período no Brasil, e que se não houver respostas vamos encerrar as atividades mineradoras do Brasil no solo da RDC. pic.twitter.com/cCjMYxZTm7 — Nah 🇨🇩 (@nahrivelli) February 1, 2022

