Congresso dos EUA dá luz verde para Trump encerrar "shutdown"

247 - A Câmara dos Representantes dos EUA aprovou nesta quarta-feira (12) um projeto de lei para financiar o governo até 30 de janeiro, o que deve colocar fim ao seu fechamento. A iniciativa já havia recebido, anteriormente esta semana, a aprovação do Senado dos EUA, informou o canal RT.

Com isso, cabe ao presidente, Donald Trump, assinar autorizar o fim do chamado "shutdown". O período que pode se encerrar ainda nesta quarta-feira se estendeu por um recorde de 43 dias.