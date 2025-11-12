TV 247 logo
      Congresso dos EUA dá luz verde para Trump encerrar "shutdown"

      Mais cedo esta semana, o Senado dos EUA aprovou o fim do fechamento do governo do país

      247 - A Câmara dos Representantes dos EUA aprovou nesta quarta-feira (12) um projeto de lei para financiar o governo até 30 de janeiro, o que deve colocar fim ao seu fechamento. A iniciativa já havia recebido, anteriormente esta semana, a aprovação do Senado dos EUA, informou o canal RT

      Com isso, cabe ao presidente, Donald Trump, assinar autorizar o fim do chamado "shutdown". O período que pode se encerrar ainda nesta quarta-feira se estendeu por um recorde de 43 dias. 

