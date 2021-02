Corte de Moscou substitui pena suspensa de opositor russo Navalny por 3,5 anos de prisão

Sputnik Brasil - O opositor russo Aleksei Navalny, após ter sido preso por violar os termos de uma condenação feita em território russo em 2014, e fugir da supervisão de uma autoridade de inspeção criminal da Rússia, foi condenado nesta terça-feira (2) a três anos e meio de prisão.

O Tribunal da Cidade de Moscou aplicou uma pena suspensa de 3,5 anos de prisão contra o oponente russo Aleksei Navalny. "O tribunal decide atender ao pedido do Serviço Penitenciário (FSIN, na sua sigla em russo)", decidiu a juíza Natalia Répnikova.

A sentença determina que o opositor é culpado, porém, não ficará preso. Ele deve se submeter à Justiça ocasionalmente, e a sentença, caso Navalny não respeite algumas exigências, pode tornar-se em uma prisão efetiva.

O advogado de Navalny disse que apelará da decisão.

A prisão

A figura da oposição russa Aleksei Navalny pousou no último dia 17 no aeroporto de Sheremetyevo, em Moscou. Ele estava foragido na Alemanha e havia recusado a retornar à Rússia apesar de ordens judiciais.

Ao chegar desembarcar em território russo, ele foi detido ainda no aeroporto pelo Serviço Penitenciário Federal. Aleksei Navalny é um dos líderes da Fundação Anticorrupção (FBK, sigla em russo), que está sob investigação criminal por lavagem de dinheiro. Ele foi hospitalizado em agosto de 2020 após ter passado mal em um voo de Tomsk para Moscou.

'Retorne imediatamente ou será preso'

No último dia 28 de dezembro, citando um artigo do periódico médico britânico The Lancet sobre o seu tratamento, a Rússia sustentou que Navalny teve alta de um hospital de Berlim em 20 de setembro, e que todos os sintomas de sua "doença" já haviam desaparecido em 12 de outubro. Deste modo, o condenado não estaria cumprindo todas as obrigações impostas à ele pelo tribunal, se furtando de comparecer à supervisão da Inspetoria Criminal.

O conhecimento liberta. Saiba mais