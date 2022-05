Cuba manifesta solidariedade às vitimas das chuvas em Pernambuco

“Lamentamos profundamente a perda de vidas humanas e os efeitos causados pelas fortes chuvas no estado de Pernambuco, Brasil", postou Bruno Rodriguez Parrilla no Twitter edit

247 - O chanceler cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, usou as redes sociais para manifestar solidariedade e pesar às vítimas das fortes chuvas que assolam Pernambuco desde a semana passada. “Lamentamos profundamente a perda de vidas humanas e os efeitos causados pelas fortes chuvas no estado de Pernambuco, Brasil. Nossas mais profundas condolências vão para as famílias e amigos das vítimas”, postou o diplomata no Twitter.

Na segunda-feira (30), o presidente da Rússia, Vladimir Putin, também encaminhou uma mensagem de condolências e solidariedade às vítimas da tragédia em Pernambuco. “Aceitem nossas profundas condolências em relação às trágicas consequências das chuvas e enchentes nos estados nordestinos”, postou o Kremlin.

Na manhã desta terça-feira (31), Pernambuco registrava 93 mortes e 26 desaparecidos, além de 6,1 mil desabrigados, por conta dos temporais.Ao todo, 14 municípios estão em estado de emergência por causa dos problemas provocados pelas chuvas.

Veja a postagem de Bruno Rodríguez Parrilla.

Lamentamos profundamente la pérdida de vidas humanas y las afectaciones causadas por las fuertes lluvias en el estado de Pernambuco, #Brasil. Llegue nuestro más sentido pésame a familiares y amigos de las víctimas. pic.twitter.com/mGrfDuzsOO May 30, 2022

