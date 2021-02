Depois da Alemanha, Áustria também não recomenda vacina de Oxford para maiores de 65 anos

Segundo o Conselho Nacional de Vacinação da Áustria, não há dados suficientes sobre sua eficácia e segurança contra a Covid-19 entre as pessoas com mais de 65 anos edit

247 - O Conselho Nacional de Vacinação da Áustria recomendou às autoridades sanitárias do país que não apliquem a vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca em pessoas maiores de 65 anos.

"Os dados de imunidade e segurança são comparáveis aos de pessoas mais jovens. (Mas) devido ao pequeno tamanho da amostra (de estudos anteriores) não é possível afirmar com certeza sua eficácia para essa faixa etária", disse o comunicado, segundo a emissora pública ORF.

Na última quinta-feira (28), autoridades da Alemanha já haviam recomendado a não aplicação da vacina de Oxford em pessoas acima de 65 anos diagnosticadas com coronavírus. Assim como no caso da Áustria, a falta de dados sobre a eficácia e segurança da vacina sobre o grupo também pesou na decisão.

As autoridades austríacas planejam começar a vacinar com o medicamento AstraZeneca a partir do próximo domingo. O número de doses que a Áustria receberá será bem menor, pois dos 80 milhões que a AstraZeneca deveria entregar à UE, chegarão apenas 40 milhões.

