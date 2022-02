Depois de governo anunciar início das negociações com a Rússia, Zelensky afirma que União Europeia enviará armas ao país

Presidente da Ucrânia disse ter conversado com líderes da Itália, França e da Comissão Europeia, que prometeram apoio militar e sanções contra a Rússia edit

247 - Em uma série de publicações no Twitter na manhã deste sábado (26), o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou ter tido conversas com líderes europeus que se comprometeram a ajudar o país na guerra contra a Rússia. Ele afirmou que este é o "momento crucial" para a Ucrânia ser admitida na União Europeia e negou que o país vá se render.

As declarações vem após Zelensky confirmar que está disposto a negociar com o presidente russo, Vladimir Putin.

"A Ucrânia está lutando contra o invasor com armas nas mãos, defendendo sua liberdade e seu futuro europeu. Discutindo com Ursula von der Leyen [Presidente da Comissão Europeia] uma assistência efetiva ao nosso país nesta luta heróica. Acredito que a União Europeia opte pela Ucrânia", escreveu.

Zelensky disse ter conversado com o presidente da França, Emmanuel Macron: "um novo dia na linha de frente diplomática começou com uma conversa com Emmanuel Macron. Armas e equipamentos de nossos parceiros estão a caminho da Ucrânia. A coalizão anti-guerra está funcionando!".

O líder ucraniano falou também com o primeiro-ministro da Itália, Mario Draghi: "este é o início de uma nova página na história dos nossos estados. Mario Draghi, em uma conversa telefônica, apoiou a desconexão da Rússia da SWIFT e a prestação de assistência de defesa. A Ucrânia deve fazer parte da União Europeia".

Palavras desta manhã do presidente ucraniano em frente ao palácio presidencial legendadas pela TV portuguesa. pic.twitter.com/WLdkJ9zwqY — GugaNoblat (@GugaNoblat) February 26, 2022

