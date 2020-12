Deputados da Argentina começam a discutir proposta de legalização do aborto

247 - A Câmara de Deputados da Argentina começarou hoje (10) a discutir a proposta de legalização do aborto no país. Há cerca de um mês atrás, o presidente Alberto Fernández enviou o projeto de lei ao Congresso.

O projeto prevê a legalização da interrupção da gravidez até a 14ª semana de gestação.

“Estamos confiantes que haverá os votos. Estamos trabalhando em construir o consenso necessário", disse Elizabeth Gómez Alcorta, ministra das Mulheres, Gênero e Diversidade.

A pauta conta com amplo apoio da sociedade civil e do movimento feminista, que vem há anos reinvidicando também a paridade salarial entre homens e mulheres e o combate ao feminicídio. Manifestações do movimento feminista foram marcadas.

No entanto, o Senado pode impedir o progresso da legislação. Em 2018, a Câmara argentina aprovou um texto semelhante, mas que foi rejeitado pelos senadores.

