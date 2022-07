"Deveríamos recriar o Mare Nostrum do Império Romano", diz Boris Johnson

Apoie o 247

247 - O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, saiu em defesa da criação de uma comunidade política moderna nos moldes do Império Romano, que, em seu auge, foi a maior civilização da história ocidental.

A proposta de Johnson está em linha com a ideia do presidente francês, Emmanuel Macron, de criar uma Comunidade Política Europeia, mais abrangente que a própria União Europeia, integrando a Ucrânia e mais nações do Leste Europeu.

O novo grupo permitiria que os países europeus que aderem aos “valores fundamentais” da UE cooperem em segurança, energia, transporte, infraestrutura e circulação de pessoas, disse o presidente francês.

Segundo o premiê britânico, foi ele quem primeiro teve a ideia. Johnson detalhou a proposta, que englobaria a Turquia e o Magreb: “Tive essa ideia quando me tornei secretário de Relações Exteriores”. “Minha opinião é que devemos reconstruir todo o conceito. Acho que a Turquia deveria estar lá. Acho que o Magreb deveria estar lá e acho que deveríamos basicamente recriar o Mare Nostrum do Império Romano”, disse ele a jornalistas durante a Cúpula da Otan, em Madri

Ele disse que a ideia de Macron “vale a pena analisar” se for compatível com os objetivos mais amplos do Reino Unido, mas observou que também é importante construir laços entre os países, em vez de “inventar novas estruturas”. (Com informações do Financial Times).

