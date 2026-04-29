Diplomacia palestina afirma que Israel busca destruir Autoridade Nacional e impedir criação de Estado independente
Denúncia foi feita em pronunciamento na ONU, onde a ministra das Relações Exteriores da Palestina exige retirada completa de Israel da Faixa de Gaza
247 - Na reunião do Conselho de Segurança da ONU, a ministra das Relações Exteriores da Palestina, Varsen Aghabekian Shahin, fez duras críticas à política israelense, acusando o país de buscar a destruição da Autoridade Nacional Palestina (ANP). A declaração de Shahin foi compartilhada em suas redes sociais, onde destacou que Israel estaria, de maneira estratégica, tentando desestabilizar a autoridade palestina.
Em sua intervenção, a ministra reiterou o pedido por uma "retirada completa de Israel da Faixa de Gaza", sublinhando que a região "faz parte integrante da Palestina". A demanda se insere no contexto de uma guerra de agressão prolongada e de uma busca contínua por uma solução política. Shahin reforçou que qualquer acordo de transição deve resultar na reunificação da Cisjordânia e Gaza sob a liderança da Autoridade Nacional Palestina.
“Arranjos transitórios devem levar à reunificação da Cisjordânia e Gaza sob o guarda-chuva da Autoridade Nacional Palestina, sem que sejam prejudicados pelas políticas de deslocamento forçado e anexação”, disse a ministra. Shahin também condenou as tentativas de Israel de expandir seu controle territorial, afirmando que essas políticas são incompatíveis com os objetivos de um Estado palestino soberano e independente.
A situação em Gaza permanece crítica, com a região sofrendo constantes ataques e uma violência diária por parte de Israel, enquanto o foco global se volta para a guerra no Irã. A região se prepara para possíveis mudanças no governo, com a implementação do plano de governança do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que inclui uma nova estrutura de governança para os territórios palestinos, o que enfraqueceria ainda mais a Autoridade Palestina.
O discurso de Shahin ecoa uma preocupação crescente entre os líderes palestinos de que as ações de Israel visem não apenas a fragmentação política dos territórios palestinos, mas a anulação da possibilidade de um futuro Estado palestino unificado.