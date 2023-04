Discurso de Lula no banco dos BRICS foi revolucionário, diz analista geopolítico indiano

Apoie o 247

247 - Em publicação feita no Twitter, o analista geopolítico indiano S.L. Kanthan classificou como "revolucionário" o discurso do presidente Lula (PT) durante a cerimônia alusiva à posse de Dilma Rousseff no Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), em que o chefe do Executivo brasileiro defendeu o fim da predominância do dólar no mercado internacional.

“Todas as noites eu me pergunto por que todos os países têm que basear seu comércio no dólar. Por que não podemos negociar com base em nossas próprias moedas? Quem foi que decidiu que o dólar era a moeda após o desaparecimento do padrão-ouro? Por que um banco como o dos BRICS não pode ter uma moeda para financiar as relações comerciais entre Brasil e China, entre Brasil e outros países?", disse Lula na ocasião, provocando aplausos da plateia de dignatários brasileiros e chineses.

Referindo-se a este discurso, Kanthan demonstrou surpresa e admiração: "caramba! O Presidente Lula fez um discurso revolucionário em Xangai, desafiando abertamente a hegemonia do dólar! [...] A dedolarização é um furacão geopolítico que os EUA não podem impedir. Isso significará o fim do papel preeminente do dólar americano como moeda de reserva mundial".

"O surgimento de um mundo multipolar é semelhante à descolonização que ocorreu após a Segunda Guerra Mundial. O destino do Império Americano seguirá a trajetória do Império Britânico", acrescentou o analista.

"Isso ficará na história assim como o discurso 'Eu tenho um sonho' [de Martin Luther King Jr]. Eu tenho um sonho que um dia os países possam negociar em suas moedas locais ou até mesmo em uma moeda dos BRICS (que é respaldada por ouro e commodities)!", concluiu.

