Duas pessoas são mortas e outra fica ferida após tiroteio em universidade do Texas

Sputnik Brasil - O tiroteio ocorreu mais cedo em uma residência da Universidade A&M-Commerce, por motivos ainda desconhecidos. Todas as aulas foram canceladas na instituição.

Há duas mortes confirmadas. A terceira vítima foi levada para o hospital para tratamento. A unidade de polícia colocou agentes no campus, incluindo todos os principais pontos de encontro, para a segurança de toda a comunidade do campus. Continuaremos compartilhando as atualizações quando estiverem disponíveis.

Desde agosto de 2016, aqueles que possuem uma licença atual e válida de pistola oculta no Texas podem portar uma pistola escondida em certas partes do campus. Os titulares de licenças de revólver também podem armazenar a arma em um cofre no alojamento do campus, de acordo com a política local, destaca a CNN.

Também nesta segunda-feira: Tiroteio deixa 1 morto e 5 feridos em ônibus na Califórnia