Elon Musk compara primeiro-ministro do Canadá a Hitler e apoia caminhoneiros antivax

247 - O empresário Elon Musk, da Tesla, comparou, através de um meme postado no Twitter, o primeiro-ministro britânico, Justin Trudeau, a Adolf Hitler.

A postagem foi feita em resposta à notícia que informava que as autoridades canadenses ordenaram que “instituições financeiras não interagissem com 34 endereços de criptomoedas vinculados aos protestos de caminhoneiros em andamento no país”.

Há várias semanas o país tem sido palco de protestos contra as restrições do governo para os não vacinados contra a Covid-19. Nas manifestações há bandeiras dos confederados e até nazistas.

O "Comboio da Liberdade" começou como um movimento contra uma exigência de vacina canadense para caminhoneiros transfronteiriços, mas se transformou em um ponto de encontro contra as medidas de saúde pública e o governo do primeiro-ministro Justin Trudeau.

Reportagem de Brian Mier e Ben Norton aponta que os atos têm apoio das elites econômicas internacionais .

